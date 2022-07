LALIGA: ¿Cristiano Ronaldo regresará a España para jugar con el Barcelona?

Los rumores acerca de la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United cada vez aumentan. Medios europeos indican que el portugués estaría muy cerca de volver a LaLiga de España, donde jugó con el Real Madrid del 2009 al 2018.

Sin embargo, dichos reportes aseguran que el lusitano regresaría a tierras ibéricas, aunque lo haría para reforzar nada más y nada menos que al Barcelona, acérrimo rival de los merengues.

De acuerdo con información de AS, Joan Laporta, presidente del equipo blaugrana, se reunió con Jorge Mendes, representante de CR7, esto debido a que los culés estarían interesados en algunos futbolista que representa el agente, motivo por el que la prensa de viejo continente de inmediato soltó el nombre del originario de Funchal, Madeira.

💣 ¡¡BOMBAZO!! 💣



🚨💥 Según @diarioas, Jorge Mendes y Joan Laporta se encuentran reunidos en estos momentos en Barcelona tratando la posibilidad de que @Cristiano vista de azulgrana pic.twitter.com/cmgXZKBjXF — BeSoccer (@besoccer_ES) July 4, 2022

Los portugueses Bernardo Silva, Ruben Neves y Rafael Leao, todos ellos clientes de Mendes, estarían en la mira del Barcelona, que en la pasada campaña acabó como subcampeón de LaLiga.

No obstante, el conjunto catalán también está interesado en un delantero de renombre en caso de que el Bayern Múnich no deje salir de sus filas al polaco Robert Lewandowski, por lo que la directiva encabezada por Laporta no vería con malos ojos fichar a Cristiano Ronaldo.

Otros clubes interesados en CR7, además del Barcelona

Según información de la prensa europea, Cristiano Ronaldo ya no desea continuar en el Manchester United, escuadra a la que regresó en el verano pasado para una segunda etapa en Inglaterra.

Por este motivo, El Comandante estaría dispuesto incluso a bajarse el sueldo para reforzar al Barcelona, que la temporada pasada no conquistó trofeos al quedar segundo en LaLiga, ser eliminado en las semifinales de la Supercopa de España y en cuartos de final de la Europa League, además de que en la Copa del Rey no llegó más allá de octavos de final.

Sin embargo, los blaugranas no serían los únicos interesados en contratar a CR7, pues el Chelsea y el Bayern Múnich también suenan como posibles destinos del jugador de 37 años.

EVG