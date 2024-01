Luis Rubiales pierde apelación contra su suspensión de 3 años tras beso a Jenni Hermoso en el Mundial Femenil

El deshonrado directivo del futbol español Luis Rubiales perdió su apelación contra la suspensión de tres años por la mala conducta durante la final de la Copa Mundial femenina, incluyendo el beso en los labios forzado a la jugadora Jenni Hermoso, indicó el viernes la FIFA.

La corte de apelaciones de la FIFA pocas veces cambia ls veredictos del comité disciplinario del organismo que rige el fútbol mundial, pero es un paso necesario antes de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Los jueces disciplinarios de la FIFA citaron en su decisión de octubre el beso de Rubiales a Hermoso durante la ceremonia de entrega de trofeos tras la victoria 1-0 de España ante Inglaterra y que se tomó la entrepierna en gesto de victoria estando cerca de la Reina Letizia de España.

Así ocurrió el beso sin consentimiento que le dio Luis Rubiales a la futbolista. Foto: Especial

“La FIFA reitera su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas, y de velar por que se respeten las normas básicas de la conducta cívica”, añadió el viernes.

Rubiales renunció a la presidencia de la Federación de Futbol de España y a la vicepresidencia de la UEFA en septiembre, tres semanas después de la final en Sydney en las que desafío y se rehusó a disculparse.

El veredicto de apelación de la FIFA ocurrió un día después de que el juez de instrucción de Madrid indicó que Rubiales, exjugador y exlíder sindical, deberá presentarse a juicio por cargos de agresión sexual y coerción a Hermoso. Rubiales ha negado cualquier delito.

El juez también decidió que el exseleccionador de España Jorge Vilda y dos oficiales de la Federación deberán ir a juicio por supuestamente presionar a Hermoso para defender a Rubiales.

Jenni Hermoso recibió amenazas tras caso Rubiales

En el estreno de la décima temporada de 'Planeta Calleja', Jesús Calleja invitó a Jenni Hermoso, actual jugadora del Tigres UANL Femenil y reciente campeona mundial, para hablar sobre su trayectoria, incluyendo el 'caso Rubiales' que oscureció la victoria de la Selección Femenil de España en agosto.

La futbolista de la Liga MX Femenil confesó haber sido víctima de amenazas y críticas en redes sociales, incluyendo amenazas de muerte, por ser parte de toda la polémica, por lo que el mandatario no es el único que ha recibido insultos. Sin embargo, la nueva Amazona, optó por enfocarse en los comentarios positivos que recibe.

Jennifer Hermoso confiesa cómo ha llevado su vida tras la controversia con Rubiales Foto: @blvcom / X

"Lo más fuerte que me han dicho ha sido 'como te vea por la calle te apuñalo'. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado... Y eso es difícil de gestionar", mencionó la futbolista de 33 años.

A pesar del caos vivido en los últimos meses, la madrileña destaca que estas adversidades la han fortalecido y creado una nueva versión: "Me ha afectado a nivel emocional y en cuanto a la personalidad, pero sobre todo para bien. Controlar esas emociones me está haciendo una persona más dura, más coherente con las cosas que hago".

La jugadora subraya la importancia de enfocarse en lo positivo que le ha dejado todo el huracán de información: "No me voy a quedar con el que me está afectando, hay que darse cuenta de todo lo bueno y positivo que estás generando a raíz de eso".

