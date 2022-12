Memo Ochoa recibe gol en su debut con el Salernitana

Una semana después de su llegada al Salernitana, el portero mexicano Memo Ochoa debutó con el equipo italiano en un amistoso contra el Gelbison, club que pertenece a la Serie C.

Francesco Uliano puso en ventaja al equipo perteneciente a la Tercera División con un tanto de penalti, siendo de esta manera el primer gol que recibió el guardameta del Tricolor en su nueva aventura por Europa.

Sin embargo, el Salernitana le dio la vuelta al marcador gracias a un doblete del polaco Krzysztof Piatek, gracias a lo cual se impuso 2-1 en este encuentro de preparación.

Se trató del último compromiso del año para el Salernitana, que antes del parón de la Serie A por el Mundial de Qatar consiguió cuatro victorias en las primeras 15 jornadas para instalarse en el puesto 12 de la clasificación con 17 puntos.

La actividad en la liga italiana se reanudará el próximo miércoles 4 de enero, cuando el cuadro de Salerno reciba al Milan en el Estadio Arechi, cotejo en el que Memo Ochoa debutaría de manera oficial con su nuevo equipo.

En su último torneo en México con el América, Ochoa Magaña recibió 22 goles, cuatro de ellos en la Liguilla, donde las Águilas fueron eliminadas en semifinales tras perder ante el Toluca.

Alexis Vega revela motivo por el que no se fue a Europa

Alexis Vega sí tuvo una oferta para ir a jugar a Europa tras la Copa del Mundo Qatar 2022, pero el delantero de las Chivas la rechazó por razones de no creerse y que explicó en una entrevista para TUDN.

El atacante del Rebaño reveló que un club europeo quería tenerlo en sus filas, pero solamente por un periodo de prueba de seis, en el que tras ser evaluado se decidiría en si continuaba o regresaba al futbol mexicano.

Ante esto, el jugador de 25 años de edad aseguró: "No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá".

EVG