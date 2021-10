Memo Ochoa resalta que hay jugadores que llegan al Tricolor y les pesan las piernas

El portero de la sección mexicana Guillermo Ochoa reconoció que hay jugadores que llegan a la Selección Nacional de México y les pesan las piernas, pero no precisamente hablando mal de sus compañeros, sino por la altura en la Ciudad de México.

México derrotó a su similar de Honduras por marcador de 3-0 y para el arquero del América, la selección mostró un buen accionar a lo largo de los 90 minutos, pero resaltó que aun necesitan mejorar.

"Hay cosas por corregir y más porque no trabajamos mucho tiempo juntos. En una selección no es como en un equipo. Acá la altura es complicada, hay jugadores que vienen a la capital y les pesan las piernas o les falta el aire. La cancha no siempre está en las mejores condiciones", dijo el tres veces mundialista.

Por otra parte, mencionó que le hubiera gustado que marcaron más goles en el partido contra Honduras, sobre todo en la primera mitad, pues es necesario aprovechar todas la oportunidades.

"Generamos muchas ocasiones. Es una lástima que no metiéramos más goles, pudimos haber cerrado el juego desde antes. El equipo no cayó en desesperación, creo que esa fue la clave. Hay que tener paciencia. Se ganaron los tres puntos, son muy importantes", concluyó en entrevista con TUDN.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de Futbol?

El Tricolor enfrenta este miércoles a su similar de El Salvador en el Estadio Cuscatlán, el encuentro se disputará en punto de las 21:05 horas del centro de México.

Actualmente los dirigidos por Gerardo Martino se encuentran en la cima del octagonal final con 11 unidades, seguidos por Estados Unidos que tiene 8 después de perder ante Panamá.

Esta semana México no se podría clasificar a Qatar, pero una combinación de resultados en la Fecha FIFA de noviembre podría colocar al Tricolor en la justa del próximo año que se disputará en diciembre.

daho