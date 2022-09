Mundial Qatar 2022: Juan Carlos Osorio lanza despiadada crítica hacia el "Tata" Martino

A pocas semanas de que comience el Mundial Qatar 2022, un sector de la afición mexicana no está contento con Gerardo Martino, estratega de la Selección Mexicana desde el 2019, cuando llegó para reemplazar a Juan Carlos Osorio.

Precisamente el director técnico colombiano lanzó una despiadada crítica hacia el "Tata" luego de que el seleccionador nacional fue a ver el amistoso entre Argentina y Honduras en vez de estar en el entrenamiento del Tricolor previo a su amistoso contra Perú, el viernes pasado.

"Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario", comenzó diciendo Osorio en entrevista con ESPN.

Osorio, quien dirigió a México en el Mundial de Rusia 2018, consideró que el "Tata" dejó escapar una gran oportunidad para unir a los futbolistas para fortalecer al equipo a tan pocas semanas del arranque del Mundial Qatar 2022.

"Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana", agregó el colombiano, quien durante la Copa del Mundo formará parte del equipo de comentaristas de ESPN en Estados Unidos.

Martino admite que será injusto en la lista final del Tricolor

La lista final de jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022 es de 26 elementos y el entrenador del Tri, el argentino Gerardo Martino, está consciente que dejará futbolistas fuera de la justa, en lo que se puede considerar que cometió alguna injusticia.

"Alguna injusticia voy a cometer cuando dé la lista, más allá de los lesionados que hay que ir viéndolo, pero probablemente cuando dé la lista adentro será todo un tema porque genera mucha angustia, tristeza, y afuera creo que va a ser un quilombo terrible”, comentó el entrenador del combinado azteca.

Después de su derrota ante Colombia, el Tricolor volverá a las canchas hasta el próximo 9 de noviembre, cuando enfrente a Irak en su penúltimo partido de preparación antes de debutar en el Mundial Qatar 2022.

