NBA: ¡Otra vez! Bad Bunny intenta quitarle celular a aficionado que lo grababa durante un partido (VIDEO)

El rapero puertorriqueño Bad Bunny volvió a dar de qué hablar luego de que fue captado intentando quitarle el celular a un aficionado durante un partido de la NBA.

El polémico hecho ocurrió durante el juego entre Los Angeles Lakers, equipo al que apoya, y Golden State Warriors, que se llevó a cabo en la Crypto.com Arena.

En el video que circular en redes sociales se observa el momento en el que el Conejo Malo asusta a alguien del público al amagar con arrebatarle el celular mientras lo estaba grabando.

▶️ NOOO |



🐰 Bad Bunny asustó a un fan intentando agarrar su celular.



Dale play.

El hecho no pasó a mayores y Bad Bunny siguió su camino, aunque el hecho no pasó desapercibido para los asistentes que se encontraban cerca.

Hace algunos meses, el rapero puertorriqueño se vio envuelto en la polémica después de que le quitó el teléfono a una fan que se tomó una selfie con él.

Los Lakers no clasificaron a los playoffs de la NBA en la pasada campaña, fracaso que intentarán evitar por segundo año consecutivo.

El emotivo momento entre Bad Bunny y LeBron James

Bad Bunny y LeBron James tienen una gran relación de amistad, ambos han compartido momentos en Puerto Rico y los Estados Unidos, pero el último de los grandes recuerdos juntos fue cuando el basquetbolista rompió el récord de puntos anotados en la NBA.

The King superó a Kareem Abdul-Jabbar como el anotador más prolífico en la historia de la NBA y Bad Bunny abrazó efusivamente a la estrella del deporte, además de darle una palabras de ánimo.

"I love you my brother", dijo a James mientras abrazaba al cantante puertorriqueño, quien le respondió "The GOAT, la cabra, la cabra". A King James le gustó el gesto de Bunny y repitió en español la palabra de apoyo que le dieron.

