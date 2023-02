Necaxa vs Tijuana: Así fue el INAUDITO autogol de los Rayos a los 30 segundos del juego (VIDEO)

El marcador entre Necaxa y Tijuana se abrió demasiado pronto gracias a un inaudito autogol de Juan Pablo Segovia, con el cual Xolos se puso en ventaja en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Apenas habían transcurrido 30 segundos del juego celebrado en el Estadio Victoria de Aguascalientes cuando Segovia metió el esférico en el arco de los Rayos en su intento por enviar un pase desde la banda izquierda.

Sorprendido, el guardameta de los hidrocálidos, Hugo González, solamente vió cómo salió una raya de los botines de su compañero para dejarlo sin oportunidad de evitar la caída de su marco.

Necaxa, que a partir de este certamen es dirigido por el argentino Andrés Lillini, llegó a este compromiso ubicado en el puesto 14 de la clasificación con tres puntos, misma cantidad que Tijuana, situado un sitio detrás por diferencia de goles.

Gignac seguirá dos años más en la Liga MX

El delantero André-Pierre Gignac, goleador de Tigres, dio a conocer en sus redes sociales que renovó su contrato con el equipo de la UANL por dos años más. Así, el equipo regiomontano le da otra alegría a sus seguidores tras los fichajes de Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez y Diego Lainez.

"Me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", escribió el "Bómboro".

Gignac resaltó que dará el 100 por ciento en la cancha para engrandecer su leyenda con los universitarios, club con el que ha conquistado ocho títulos, de los cuales la mitad son de la Liga MX.

EVG