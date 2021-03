Tom Brady, multicampeón de la NFL, admitió que no recuerda el momento en el que aventó el trofeo Vince Lombardi en los festejos de los Buccaneers el pasado 8 de febrero, un día después de haber conquistado el Super Bowl LV a costa de los Chiefs.

La pandemia de COVID-19 ocasionó que los festejos del campeón de la NFL fueran distintos, por lo que los jugadores de los Buccaneers de Tampa Bay celebraron el logro en botes y lanchas.

"No recuerdo nada. En primer lugar, no estaba pensando en ese momento, no fue un pensamiento, fue, 'Esto parece muy divertido de hacer'. Sin mencionar que cuando pones en tus manos uno de esos trofeos, hay muchos bordes realmente afilados en la parte inferior. Me enteré más tarde, si ese hubiera sido un pase incompleto, habría caído como 80 pies. Estoy tan feliz de que Cam lo atrapó", reveló el veterano mariscal de campo, quien ha ganado siete anillos de Super Bowl de la NFL, en entrevista con James Corden en 'The Late Late Show'.

Además, Tom Brady, quien debutó en la NFL en 2000 con los Patriots, reconoció que en esos instantes no se encontraba en sus cinco sentidos y que incluso su hija de ocho años le gritó que no lanzara el trofeo Vince Lombardi de bote a bote.

"Esa es mi pequeña hija de 8 años. ¿Quién podría imaginar que una niña de 8 años tendría más sentido común en toda esa área? Quiero decir, ella es la voz de la razón. Imagínate", agregó el quarterback de 43 años, quien con New England Patriots ganó sus anteriores seis Super Bowls en la NFL.

Tom Brady revela que su esposa le pidió retirarse de la NFL

En la misma entrevista en 'The Late Late Show', Tom Brady confesó que su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, le insinuó que se retirara de la NFL después de coronarse con los Bucs en el Super Bowl LV.

"Estábamos buscando a mi familia. Dije, '¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia?' De repente veo a mi hijo mayor correr hacia mi, le di un gran abrazo y vi a mis dos pequeños. De repente, vi a mi esposa y le di un gran abrazo. Y justo cuando lo hice, ella dijo: '¿qué más tienes que probar?", fue lo que le dijo Bündchen a la estrella de la NFL.

"Estaba tratando de encontrar una manera de cambiar de tema muy rápido. Creo que pasé a otra cosa bastante rápido", respondió Brady, dando a entender que aún no vislumbra su retiro de la NFL.

EVG