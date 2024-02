NFL | Estrellas de San Francisco 49ers vacacionan en México para consolar derrota en el Super Bowl LVIII

Después de terminar la temporada de la NFL, algunos jugadores de los San Francisco 49ers decidieron relajarse y recargar energías en las playas de Los Cabos, México, tras su derrota ante los Chiefs en Las Vegas en el Super Bowl LVIII.

Las estrellas que fueron captadas en Cabo San Lucas fueron el corredor Christian McCaffrey, el ala cerrada George Kittle y el fullback Kyle Juszczyk, quienes estuvieron acompañados por sus parejas.

Las conocidas celebridades fueron Olivia Culpo, prometida de McCaffrey, Claire Kittle, esposa de George Kittle, y Kristin Juszczyk, diseñadora de modas reconocida por sus creaciones para complementar los outfits de las novias de la NFL, incluida la cantante Taylor Swift.

Además, se informó que se unió a ellos la leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama, Peyton Manning, para compartir algunos momentos de en el exclusivo Twin Dolphin Club.

La presencia de estos deportistas en tierras mexicanas fue confirmada gracias a un video compartido en TikTok por la modelo Olivia Culpo, en donde colaboran sus compañeras de viaje, que al parecer, acostumbran pasar tiempo juntas.

San Francisco 49ers desconocían las nuevas reglas del SB

Luego de la derrota de los San Francisco 49ers ante los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII, algunos jugadores del equipo mencionaron que no tenían claro el uso de las reglas de tiempo extra, donde ambos equipos tienen la oportunidad de la posesión del balón.

Arik Armstead, defensa de los 49ers, expresó su sorpresa, además, señaló la confusión generalizada en el equipo. "Ni siquiera sabía sobre la nueva regla de tiempo extra de los playoffs. Fue una sorpresa para mí. No sabía qué estaba pasando”, confesó el jugador.

49ers confiesan no conocer cómo funcionan las reglas del tiempo extra en el SB Foto: AP

El Super Bowl LVIII sumó la segunda vez que un juego de final de temporada se definiera en tiempo extra y prácticamente la primera bajo las reglas de postemporada, asegurando que ambos equipos tendrían el balón incluso si el primer equipo en poseerlo anotaba un touchdown.

Kyle Juszczyk, fullback de los Niners, también admitió su confusión, afirmando: "¿Sabes qué? Ni siquiera me di cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en el tiempo extra. Supongo que sólo quieres el balón para anotar un touchdown y ganar. Supongo que no es el caso. No conozco totalmente la estrategia allí. No habíamos hablado de eso, no".

