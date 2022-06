¡OFICIAL! Carlos Tevez anuncia su retiro de las canchas luego de 21 años de carrera

Luego de que en mayo del año pasado el futbolista argentino Carlos Tevez puso una pausa a su carrera, este fin de semana el "Apache" confirmó su retiró de las canchas después de 21 años de carrera.

El exdelantero originario de Ciudadela, Buenos Aires, confesó que el motivo principal por el que se tomó esta decisión se debe a la muerte de su padre, quien falleció en febrero del 2021.

"Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí", declaró Tevez, en medio de lágrimas, en entrevista con América TV.

El "Apache", quien debutó el 21 de octubre del 2001 con el Boca Juniors, admitió que sus últimos meses como futbolista fueron muy complicados debido a que su padre tenía muerte cerebral.

"El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane (su esposa): 'No juego más'. Lo llamo en la tarde a Adrián Ruocco (su representante) y le digo: 'Mirá, no voy a jugar más. Me retiro'. Lo llamo a Riquelme a la noche y le digo: 'Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más'", subrayó.

El exatacante de 38 años afirmó que recibió ofertas de equipos de la MLS, pero que consideró que lo mejor era hacerse a un lado y enfocarse en su siguiente proyecto, que es dedicarse a la dirección técnica.

"Me ofrecieron muchas cosas. Tenía ofertas en Estados Unidos, pero era un cambio muy importante para mi familia. En Argentina también hubo propuestas en un montón de lados, pero ya está. Estoy entusiasmado con un proyecto que hago con mis hermanos y con el ‘Chapa’ Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos trabajando hace cuatro o cinco meses, armando un proyecto bueno e integral", afirmó el argentino, quien también defendió las camisetas de Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua.

¿Cuántos trofeos ganó Carlos Tevez?

A lo largo de su carrera de poco más de dos décadas, Carlos Tevez cosechó un total de 30 títulos, cifra con la que se ubica como el cuarto futbolista argentino con más trofeos en la historia, pues solamente lo superan Lionel Messi (40), Ángel Di María (32) y Luis ‘Lucho’ González (31).

Con Boca Juniors, el "Apache" ganó cinco ligas, dos Copas, una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, una Supercopa y una Copa Intercontinental. Con el Manchester United , el otro club con el que mejor le fue, se llevó dos ligas, dos Community Shield, una Copa de la Liga, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Con la Albiceleste, su máximo logro fue la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, luego de que en la final el equipo sudamericano derrotó 1-0 a Nigeria.

EVG