Los Tigres se meten al Estadio Hidalgo para enfrentarse a Pachuca en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y seguir como líderes del campeonato.

El choque entre Tuzos y felinos es este domingo, siendo uno de los más atractivos de esta fecha, pues el cuadro que comanda Miguel Herrar es primer lugar general con 15 puntos; mientras que los actuales subcampeones cuentan con nueve unidades.

👊🏻 | ¡Este domingo vamos JUNTOS por los 3 puntos!



🌪 ¡ADELANTE TUZOS! 🌪#PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/zCf7kHiwZU — Club Pachuca (@Tuzos) August 6, 2022

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pachuca vs Tigres?

El partido entre Pachuca y Tigres comienza a las 18:05 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por Fox Sports y Marca Claro.

Gignac rechazó ofertas millonarias por seguir en Tigres



El delantero francés André-Pierre Gignac confesó que rechazó ofertas millonarias de China y de Arabia Saudita, todo por seguir jugando con los Tigres en la Liga MX.

En el programa Desde el Cerro de la Silla, del popular comediante Franco Escamilla, el goleador felino dio a conocer que al momento de su renovación con Tigres tuvo dos propuestas muy lucrativas, sin embargo, prefirió seguir en México.

"Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", comenzó diciendo Gignac.

"Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con playoffs", finalizó.

