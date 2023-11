¿Qué partidos ver hoy 8 de noviembre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

Este 8 de noviembre continúan las emociones en la Champions League, pues se llevan a cabo los ocho juegos restantes de la cuarta fecha de la fase de grupos, uno de ellos en España entre el Real Madrid y el Sporting Braga, aunque también destaca el cruce entre Arsenal y Sevilla.

Por su parte, el mexicano Hirving Lozano y el PSV Eindhoven reciben en Países Bajos al Lens en busca de su primera victoria con el fin de dejar el sótano del Grupo B.

Sin embargo, los seguidores del futbol mexicano también podrán seguir por la noche el cotejo pendiente de la Fecha 10 de la Liga MX entre Monterrey y Santos, un duelo vital para ambos en sus aspiraciones por ingresar a la Liguilla de manera directa.

Para este miércoles también hay programados 14 partidos de la temporada regular de la NBA. Cobran gran interés los cruces New York Knicks vs San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers vs Boston Celtics y Denver Nuggets vs Golden State Warriors.

Foto: X del PSV Eindhoven

Eventos y transmisiones 8 de noviembre

Napoli vs Union Berlin (11:45 horas, TNT Sports)

​Real Sociedad vs Benfica (11:45 horas, Cinemax)

​Arsenal vs Sevilla (14:00 horas, TNT Sports)

​PSV Eindhoven vs Lens (14:00 horas, Cinemax)

Real Madrid vs Sporting Braga (14:00 horas, HBO Max)

​Copenhague vs Manchester United (14:00 horas, HBO Max)

​RB Salzburgo vs Inter de Milán (14:00 horas, HBO Max)

​Bayern Múnich vs Galatasaray (14:00 horas, HBO Max)

76ers vs Celtics (18:00 horas, NBA League Pass)

Pacers vs Jazz (18:00 horas, NBA League Pass)

Nets vs Clippers (18:30 horas, NBA League Pass)

Knicks vs Spurs (18:30 horas, ESPN)

Rockets vs Lakers (19:00 horas, NBA League Pass)

Grizzlies vs Heat (19:00 horas, NBA League Pass)

Bulls vs Suns (19:00 horas, NBA League Pass)

Thunder vs Cavaliers (19:00 horas, NBA League Pass)

Bucks vs Pistons (19:00 horas, NBA League Pass)

Mavericks vs Raptors (19:30 horas, NBA League Pass)

​Monterrey vs Santos (20:00 horas, IZZI y Vix+)

​Nuggets vs Warriors (21:00 horas, ESPN)

Kings vs Trail Blazers (21:00 horas, NBA League Pass)

