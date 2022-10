Puebla vs América | VIDEO: Resumen, goles y resultado, Jornada 17 de la Liga MX

El América aseguró el liderato del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX al derrotar 2-1 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el primer partido de la Jornada 17, gracias a los goles del colombiano Roger Martínez. y del español Álvaro Fidalgo.

Martínez sorprendió a todos los aficionados con su vistosa anotación al minuto 13, cuando anidó el balón en el ángulo derecho de la cabaña defendida por Antony Silva en una jugada en la que no quedó del todo claro si intentó enviar un centro o disparar directo a portería. Fidalgo concretó la victoria con un tiro raso de derecha al minuto 90.

Con este resultado, las Águilas aseguraron el liderato de la competencia al llegar a 38 unidades. Así, los de Coapa se convierten en el club que más veces acaba primero en fase regular en torneos cortos al conseguirlo por octava ocasión, una más que el Cruz Azul.

El delantero yucateco Henry Martín disputó los 90 minutos en la cancha del Cuauhtémoc, pero no anotó, por lo que no pudo convertirse en el primer mexicano en quedarse con el liderato de goleo desde el Apertura 2019, pues dicho honor corresponderá al argentino Nicolás Ibáñez, atacante del Pachuca.

A pesar del tropiezo, La Franja, que marcó el de la honra al 93' por conducto de Israel Reyes, ya había asegurado su lugar en el repechaje, instancia que disputó en los últimos dos certámenes de la Liga MX.

Debido a que los cuatro duelos correspondientes a la repesca se llevarán a cabo el próximo fin de semana, el América volverá a jugar hasta el próximo 12 o 13 de octubre, cuando dispute su encuentro correspondiente a la ida de cuartos de final.

Marchesín recuerda el desgarrador momento que vivió al salir del América

A poco más de tres años de haber salido del América, el portero argentino Agustín Marchesín guarda con mucho cariño los recuerdos de su paso por las Águilas.

La conexión que logró Marchesín con el equipo azulcrema y con sus aficionados fue tan especial, que inclusive reveló que le llevó años asimilar la idea de que ya no formaba parte del club capitalino, siendo su salida del mismo un momento desgarrador.

"Salí llorando del América porque realmente me costó muchísimo, fue una decisión más familiar, porque yo no quería saber nada ni irme de ahí, porque era el sueño de jugar la Champions, de lo que significaba la Champions, de lo que era jugar en Europa, pero América me costó mucho salir de ahí, me costó incluso años aceptar que me fui de ahí", aseveró el guardameta del Celta de Vigo en entrevista con LaLiga de España.

