PUMAS: Dani Alves recibe espectacular regalo de una aficionada (VIDEO)

A pesar de que desde su llegada a Pumas las cosas no han salido bien, el brasileño Dani Alves es uno de los futbolistas más queridos por los seguidores del equipo auriazul.

El cariño de los hinchas felinos hacia el sudamericano quedó demostrado luego de que una aficionada del club sorprendió al exjugador del Barcelona al regalarle una playera que utilizó el exportero Jorge Campos durante su paso con la escuadra del Pedregal.

El hecho ocurrió durante una convivencia de jugadores de Pumas con algunos de sus aficionados en las instalaciones del equipo capitalino. La playera que Dani Alves recibió trae en la espalda el número 9, pues es de la época en la que el "Brody" la hacia de delantero de los de la UNAM.

@daryansandoval Le regalé una playera de Jorge Campos a Dani Alves 🥹🥹

"Mi papá te la quería regalar", le dijo la aficionada al astro brasileño, quien se notó muy emocionado al recibir la histórica indumentaria de Jorge Campos, de quien en más de una ocasión ha externado su admiración.

Dani Alves debutó con Pumas el pasado 27 de julio, cuando los dirigidos por Andrés Lillini rescataron un agónico empate 1-1 ante el Mazatlán FC en partido de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Dani Alves descarta que se vaya de Pumas

Dani Alves llegó como el refuerzo estelar de los Pumas de la UNAM para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y aunque los resultados de los felinos no son los mejores, el nivel del astro brasileño ha ido en aumento, dejando buenas actuaciones en las canchas, por lo que se había manejado que el ahora volante podría salir de los felinos.

"A ver si no se le va a algún equipo grande. No lo sé, yo te lo digo. Puede ser que se vaya Dani Alves. Confirmé (color) amarillo, pero hay dos equipos de Liga MX así", reveló Moisés Muñoz, exportero del América y ahora comentarista en TUDN, en una primera instancia, pero el jugador auriazul mandó un mensaje que sorprendió a todos.

El futbolista del Barcelona indicó en conferencia de prensa que no formará parte de otro equipos en el país que no sea el de la UNAM: "Yo aquí en México solo juego en Pumas. En Brasil solo en São Paulo. Es el compromiso que he asumido. Si me voy no será a un equipo de aquí", dijo.

