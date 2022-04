QATAR 2022: México vs Argentina, uno de los juegos con mayor demanda en el Mundial

A falta de poco más de medio año para que comience el Mundial de Qatar 2022, los aficionados alrededor del orbe han adquirido boletos para algunos de los partidos del esperado evento.

México vs Argentina, el segundo juego para ambas selecciones en la fiesta futbolística, es uno de los más demandados, de acuerdo con información de la FIFA, que también indicó que mexicanos y argentinos son de los que más tickets han adquirido para la competencia.

El encuentro entre el Tricolor y la Albiceleste se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre, cuando ambos conjuntos midan fuerzas en la segunda jornada del Grupo C de Qatar 2022. Dicho encuentro tendrá como sede el Estadio Icónico de Lusail.

Enormous interest for Qatar 2022™ ⚽️ tickets 🎟️ as latest random selection draw period attracts 23.5 million ticket requests. Argentina 🇦🇷, Brazil 🇧🇷, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, France 🇫🇷, Mexico 🇲🇽, Qatar 🇶🇦, Saudi Arabia 🇸🇦, and the USA 🇺🇸 among top applicants ➡️https://t.co/KX794YLAYg pic.twitter.com/XfzQ4mbLjW — FIFA Media (@fifamedia) April 29, 2022

Los otros países que más boletos han comprado para el evento a realizarse a finales de año son Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia y Arabia Saudita, cuya selección también será contrincante de México en la primera ronda.

Los otros partidos con mayor demanda en Qatar 2022

La FIFA también dio a conocer que los otros juegos más demandadas para la próxima Copa del Mundo son Argentina vs Arabia Saudita, Inglaterra vs Estados Unidos y Polonia vs Argentina, además de la final, que está programada para efectuarse el 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail.

Qatar 2022, la edición 22 del Mundial de futbol, se pondrá en marcha el próximo 21 de noviembre con el choque inaugural entre Senegal y Países Bajos. Ese mismo día, el conjunto local debutará contra Ecuador, además de que se llevarán a cabo los cotejos Inglaterra vs Irán y Estados Unidos contra Gales/Escocia-Ucrania.

La Selección Mexicana debutará en la competencia el 22 de noviembre, cuando se vea las caras con Polonia en el Estadio 974, ubicado en Doha, la capital qatarí.

Los dirigidos por Gerardo Martino enfrentarán a Argentina cuatro días más tarde, mientras que el 30 de noviembre disputarán su último cotejo en la fase de grupos en contra de Arabia Saudita.

Otros de los juegos que lucen atractivos en la primera ronda de Qatar 2022 son España vs Alemania, Portugal vs Uruguay, Brasil vs Suiza, Francia vs Dinamarca y Croacia vs Bélgica.

EVG