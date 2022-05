Luego de ganar la UEFA Champions League con el Real Madrid, Karim Benzema se unió a la concentración de la Selección de Francia en donde se encontró con Kylian Mbappé, atacante del PSG que rechazó a los merengues.

La polémica entre los goleadores galos se intensificó con comentarios de ambos futbolistas en días previos a la final en donde el Real Madrid ganó su Champions 14 de la historia, pero parece que la relación entre ambos no se ha dañado.

Un video compartido por la selección campeona del mundo en Rusia 2018 muestra a los jugadores Blues felicitando a Benzema por el título europeo, y cuando fue el turno de Mbappé no fue diferente, el crack del PSG y el del Real Madrid se fundieron en un fuerte abrazo.

"Hoy no existe Mbappé", afirma Florentino Pérez

Después de la coronación del Real Madrid en la Champions League, Florentino Pérez, presidente del equipo merengue, fue contundente al asegurar que la negativa de Kylian Mbappé a reforzar al club español ya es un tema olvidado.

"El Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero Mbappé ya está olvidado, no ha pasado nada, el Madrid ha hecho una temporada perfecta y es un tema que está olvidado. Hoy no existe Mbappé, existe la fiesta del Real Madrid", dijo tajantemente a Movistar Plus el presidente del equipo madrileño tras la victoria sobre el Liverpool en el Stade de France.

En el mismo tenor, el dirigente de la escuadra madrileña resaltó la fortaleza del club en el certamen continental tras haber eliminado al PSG, Chelsea y Manchester City, pues ante los tres estuvo en desventaja en algún momento de las series.

"Estoy contento. Hemos luchado y trabajado todos para poder llegar a una situación como la que tenemos. Este año hemos hecho una buena temporada en general, la Liga ya la celebramos y luego hemos tenido la suerte de que nos tocaban todos los equipos difíciles pero superando a todos", subrayó Pérez.

