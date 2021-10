"Chicharito" y "Tecatito" se agarraron a golpes en una concentración (VIDEO)

Poco a poco se empiezan a revelar la motivos de por qué Javier "Chicharito" Hernández ya no entra en las convocatorias de la Selección Nacional de México.

En el programa "Dos tiempos al aire", Beto Valdés, ex futbolista y ahora comentarista deportivo, dio a conocer que "Chicharito" se agarró a golpes con el "Tecatito" Corona en una concentración.

"'Tecatito' le puso en su ma... y así apareció el 'Chicharito' para el otro partido", contó Valdés en el programa.

Por otra, aseguró que Javier Hernández solamente veía por él, así como lo dio a entre Yon de Luisa en conferencias pasadas.

"Él llegaba tarde porque se iba con la familia, no dormía en el hotel. ¿Se acuerdan de una vez que salió madreadón? Se aventó un tiro con un compañero. De buena fuente sé que se aventó un tiro con el “Tecatito” Corona”, comentó el exfutbolista del Cruz Azul.

"Chicharito" reconoce que no fue un buen padre

Javier "Chicharito" Hernández estuvo mucho tiempo bajo la lupa, tras su relación con la modelo Sarah Kohan y sobre todo en el proceso de separación, en el que se le echaba la culpa a Diego Dreyfus, amigo del futbolista.

En una entrevista con el portal The Ringer, "Chicharito" reveló que él fue culpable de su separación con Kohan, pues no fue el compañero que ella necesitaba ni el padre que sus hijos querían.

"No era el mejor socio (pareja) que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser", dijo el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol.

Día de la Bandera 🇲🇽 pic.twitter.com/O1UgLuXdMM — Jesus Tecatito C (@jesustecatitoc) February 24, 2021

daho