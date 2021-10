"Chicharito" rompe el silencio y revela al culpable de su separación con Sarah Kohan

Javier "Chicharito" Hernández estuvo mucho tiempo bajo la lupa, tras su relación con la modelo Sarah Kohan y sobre todo en el proceso de separación, en el que se le echaba la culpa a Diego Dreyfus, amigo del futbolista.

En una entrevista con el portal The Ringer, "Chicharito" reveló que él fue culpable de su separación con Kohan, pues no fue el compañero que ella necesitaba ni el padre que sus hijos querían.

"No era el mejor socio (pareja) que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser", dijo el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana de Futbol.

En la entrevista se le cuestionó de su adaptación a la MLS, el fallecimiento de su abuelo Tomás Balcázar, quien es un pilar en su familia, entre muchos otros temas.

"Chicharito" vuelve a marcar en la MLS

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández ratificó el buen momento que vive al lograr su gol 14 de la temporada de la MLS con el Galaxy.

El atacante tapatío se hizo presente en el marcador al minuto 65 del cotejo celebrado en el Dignity Health Tennis Center para que el club de Los Ángeles recortara distancias, pues los visitantes ganaban 2-0. La pizarra finalizó 2-2.

"Pa' ser campeones" 🏆@CH14_ dice que estamos para ser campeones



¡Seguimos imaginando cosas chingonas! ✨ pic.twitter.com/yS6Y2tcBL0 — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) September 16, 2021

