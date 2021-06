Selección Mexicana: "Tata" Martino manda claro mensaje al Tri Sub 23 de cara a Tokio

A falta de tres semanas para que la Selección Mexicana Sub 23 debute en los Juegos Olímpicos de Tokio, Gerardo "Tata" Martino le mandó un mensaje al conjunto dirigido por Jaime Lozano.

El estratega de la Selección Mayor le restó presión a los juveniles en la cita a celebrarse en Japón, en la que enfrentarán al anfitrión, Francia y Sudáfrica.

Foto: Captura de Twitter

¿Cuál fue el mensaje de Martino?

El entrenador argentino señaló que la Selección Nacional no está obligada a ganar medalla en los venideros Juegos Olímpicos.

"No hay que tomar unos Juegos Olímpicos como si fuera una Copa Oro, una eliminatoria o un Final Four (Liga de Naciones de Concacaf), aquí son equipos muy fuertes de todo el mundo. Están en condiciones de competir muy bien, pero no tienen el peso de llegar hasta las últimas consecuencias como si pasa en nuestra área (Concacaf)", aseguró Martino en conferencia de prensa.

En alusión al partido amistoso de este miércoles contra Panamá, el extimonel del Barcelona advirtió que los canaleros no serán un conjunto sencillo.

"Mañana ante Panamá esperamos encontrar un rival difícil, sobre todo por lo que han vivido los últimos días", comentó respecto a los centroamericanos, que también se prepararan para la Copa Oro.

Le echa flores a Funes Mori

Otro tema que tocó el originario de Rosario fue la convocatoria de Rogelio Funes Mori, de quien aseveró que le da un plus a la ofensiva de la Selección Mexicana.

"Rogelio Funes Mori se está adaptando muy bien al equipo. Su presencia jerarquiza la competencia en su posición dentro de nuestro equipo", externó.

EVG