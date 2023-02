Tigres UANL: Gignac canta con mucho sentimiento la rola que lo inspira en los partidos (VIDEO)

El francés André-Pierre Gignac es uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX y torneo, tras torneo lo demuestra con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Previo al duelo contra los Bravos de Juárez correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga MX, Gignac demostró sus dotes de cantante y se aventó el palomazo del momento y que pertenece a Grupo Frontera.

El sonido del estadio tenía la canción de “No se va” de Grupo Frontera y el francés no dudo en cantarla y demostrar que cada vez es más mexicano, pues su acento poco a poco lo está perdiendo y es muy común escucharlo hablar español.

“Tu recuerdo no se va, no se va, no se va”, es la estrofa que cantó Gignac mientras salía a la cancha a calentar para enfrentar a los Bravos en el Volcán.

Gignac renovó con Tigres

El delantero André-Pierre Gignac, goleador de Tigres, dio a conocer en sus redes sociales que renovó su contrato con el equipo de la UANL por dos años más. Así, el equipo regiomontano le da otra alegría a sus seguidores tras los fichajes de Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez y Diego Lainez.

"Me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", escribió el "Bómboro".

Gignac resaltó que dará el 100 por ciento en la cancha para engrandecer su leyenda con los universitarios, club con el que ha conquistado ocho títulos, de los cuales la mitad son de la Liga MX.

daho