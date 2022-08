TIKTOK: Luis García explota contra un usuario y le dice estúpido

El exgoleador Luis García, actual comentarista de Azteca Deportes, explotó contra un usuario en TikTok al que le respondió acerca de quiénes cree que son los principales candidatos a ser el capitán de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

La polémica comenzó después de que el exfutbolista de Pumas y América, entre otros clubes, mencionó a Raúl Jiménez como uno de los posibles candidatos a la capitanía, lo que le generó críticas del aficionado.

"No sabía que Raúl Jiménez era una vaca sagrada, una semana defendiendo al Chicharito, usted es un chiste. No hay que ser un mago para ver sus preferencias", le respondió el usuario en TikTok a Luis García, quien le reviró muy molesto y se refirió a él como estúpido.

"Normalmente no contesto a estúpidos, trato de ignorarlos, pero hoy no te puedo ignorar. No tengo ninguna preferencia, yo no defiendo a nadie, sólo doy mi opinión. Que de centros delanteros sé un chin... más que tú porque jugué ahí y llevó 30 años analizando el futbol", explotó García Postigo.

El enojo de Luis García no acabó ahí, pues le echó en cara que de futbol sabe mucho más que él, pues lo jugó profesionalmente durante 14 años (1986 al 2000), además de que le dijo que no tiene relación con Jiménez ni con Hernández.

"De futbol sé un chin... más que tú, en todos los sentidos. Pero de delantero, ahí sí cállate la boca y escucha porque sí te doy una cátedra. No tengo ninguna preferencia, con ninguno de los dos me llevo; ni con Raúl ni con Javier Hernández", agregó el también exseleccionado tricolor.

Claudio Suárez pronostica fracaso del Tricolor en Qatar 2022

A poco más de tres meses del arranque de Qatar 2022, Claudio Suárez, una de las máximas leyendas en la historia de la Selección Mexicana, criticó fuertemente al Tricolor y reveló que cree que la actuación del equipo nacional en el Mundial será un fracaso.

"El Tri no está para avanzar de la Fase de Grupos", aseguró de manera tajante el "Emperador" en entrevista con Mediotiempo, además de que dejó en claro que el debut contra Polonia es el juego "más parejo del grupo para la Selección Mexicana".

Suárez Sánchez, quien acudió a los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006, lamentó que el entrenador Gerardo Martino no convoque a futbolistas que estén en un buen momento, aunque no dijo nombres.

"El funcionamiento de la Selección Mexicana ha sido criticado y me incluyo en esas críticas. Hay llamados del Tata Martino de jugadores que ni siquiera son titulares en sus equipos", subrayó.

EVG