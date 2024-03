Toluca vs Pumas | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX?

Este domingo la cancha del Estadio Nemesio Díez los Diablos Rojos del Toluca se enfrentan a los Pumas como parte de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Los equipos deben mostrar su mejor futbol si quieren aspirar a un puesto en los lugares de la Liguilla directa, pues al momento tanto como el Toluca como los Pumas se encuentran en sitios de reclasificación.

Los Diablos Rojos son el quinto lugar del Clausura 2024 con 20 puntos, gracias a sus cinco victorias, cinco empates y tan solo una derrota, que lo convierte en uno de los clubes con menos derrotas del semestre, igualado con América y Necaxa, superado por Monterrey que tiene cero

El cotejo entre Pumas y Toluca se efectuó en Ciudad Universitaria. Foto: Twitter del Toluca@TolucaFC

Por el otro lado, el Club Universidad Nacional ha tenido altibajos, sobre todo en sus partidos más recientes, pero tiene cuatro conquistas, cuatro empates y tres derrotas, para un total de 16 unidades, que los tienen en el noveno lugar.

Entre ambos clubes no hay mucha diferencia, pues una victoria pondría a los Pumas a un punto de distancia del Toluca, haciendo que el duelo del domingo en La Bombonera sea atractivo, además que los del Estado de México tienen 22 goles a favor por 19 de los capitalinos.

¿Dónde ver el Toluca vs Pumas de la Liga MX?

El Toluca vs Pumas, de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, inicia este domingo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y podrás ver el partido por la señal de TUDN.

Ante Toluca, Pumas tiene pieza clave

El partido para los Pumas es clave, como lo indicó el portero felino Julio González, quien dijo que el equipo se vio afectado por las recientes derrotas fuera de Ciudad Universitaria, incluyendo ese duelo ante Xolos que "fue totalmente atípico".

"Necesitamos resultados, es la realidad, queremos mantenernos en los primeros lugares y sabemos que este partido contra Toluca es vital para nuestras aspiraciones de entrar en los seis primeros. Así que es un gran momento para obtener nuestra primera victoria de visita”, dijo el portero.

Desde torneos pasados dentro de Pumas se han mostrado inconformes por el arbitraje y este semestre no ha sido la excepción. Julio González, quien fue llamado por la Selección Mexicana para la Nations League, hablo al respecto.

“Yo creo que el arbitraje siempre busca hacer su mejor trabajo. Los primeros dos que nos pitan no tengo duda que son penales, el mío creo que es de interpretación. Pero siempre he creído que los árbitros tienen el trabajo más difícil en el futbol, así que a nosotros no nos compete opinar sobre el arbitraje”, apuntó.

aar