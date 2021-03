"Tri preolímpico es más sólido de media cancha en adelante": Martín del Palacio

En vísperas de que la Selección Mexicana Sub 23 comience su camino rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Martín del Palacio, periodista mexicano que radica en España, considera que el conjunto dirigido por Jaime Lozano es más fuerte de media cancha para arriba.

Jugadores interesantes como Carlos Rodríguez (Monterrey), Roberto Alvarado (Cruz Azul), José Juan Macías (Chivas) y Santiago Muñoz (Santos) son parte de los 20 convocados para el Preolímpico de la Concacaf, que se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 18 al 30 de marzo.

“Creo que es una selección más sólida arriba, hay una buena camada de jugadores de media cancha para arriba que pueden aportar mucho. De nueves están Macías, Santiago Muñoz, que para mí es uno de los mejores talentos que tiene México y material absolutamente de exportación. En mediocampo hay futbolistas como Córdova, el 'Piojo' Alvarado, Vega y atrás creo que la situación es un poco complicada, los centrales, si bien si está Johan Vázquez, la otra opción quizá sea el 'Tiba' Sepúlveda, que ha tenido una temporada bastante mala y no hay muchísima profundidad”, resaltó Martín del Palacio en exclusiva con La Razón.

Si bien en el Preolímpico México no contará con futbolistas de la talla de Diego Lainez y Gerardo Arteaga, quienes no fueron cedidos por sus clubes en Europa (Betis y Genk, respectivamente), Del Palacio Langer no considera que dichas ausencias sean un obstáculo para que México supere el Grupo A, en el que lo acompañan Estados Unidos, República Dominicana y Costa Rica, y eventualmente logre su boleto al magno evento.

“Creo que hay más problemas de mediacancha hacia atrás, pero es una selección sin duda alguna con talento y que si no fuera a los Juegos Olímpicos sería un fracaso muy importante”, comentó el colaborador de la FIFA y NFL.

“Sería un pretexto, es verdad que Lainez es un jugador que en la liga española lo ha hecho bien, puede marcar diferencias, pero México tiene mucho talento en esa zona, si no fueran Lainez o Arteaga a las Olimpiadas sí sería otra cosa porque ahí sí perdemos dos jugadores importantes, pero para el nivel Concacaf creo que a la selección le basta y sobra con el equipo que está”, agregó Martín.

En cuanto a El Salvador, Honduras, Canadá y Haití, las otras selecciones que participarán en el Preolímpico de la Concacaf, Del Palacio hace énfasis en la escuadra catracha, que históricamente muestra un buen nivel en equipos con límite de edad.

“Honduras a esos niveles es un equipo muy complicado porque el físico cuenta mucho en selecciones Sub, lo hemos visto con equipos africanos en Mundiales con limite de edad, lo ayudan a tener mejores resultados que su equivalente en Selección Mayor”, concluyó Del Palacio Langer.

La alineación que Martín del Palacio cree que Jaime Lozano pondrá en el Preolímpico. Foto: Twitter de Martín del Palacio @martindelp

¿Cuándo son los juegos del Tri en el Preolímpico?

El Tricolor Sub 23 debuta en el Preolímpico rumbo a Tokio 2020 el jueves 18 de marzo contra República Dominicana en el Estadio Jalisco.

El 21 de marzo, los dirigidos por Jaime Lozano chocan ante Costa Rica en el Estadio Akron, mientras que el 24 se miden ante Estados Unidos en la cancha del Jalisco en el cierre de la fase de grupos.

Las semifinales del Preolímpico están programadas para celebrarse el 28 de marzo y la final será dos días después.

