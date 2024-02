VIDEO: Cristiano Ronaldo y la épica burla a Lionel Messi en goleada del Al-Nassr al Inter Miami

Sin Cristiano Ronaldo en la cancha y con Lionel Messi pocos minutos en ella, el Al-Nassr le propinó una escandalosa goleada de 6-0 al Inter Miami en un cotejo amistoso celebrado en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

Cuando el encuentro iba 3-0, la pantalla gigante del inmueble enfocó a los dos futbolistas; momento en el que el delantero portugués, quien observó el duelo desde las tribunas, aprovechó para hacer una risa un tanto burlona.

Cristiano Ronaldo descojonándose de la humillación de su equipo al de Messi😂



MI MALDITO PADRE. Y EL TUYO.pic.twitter.com/p1kIRIF2XL — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) February 1, 2024

En contraparte, el astro argentino lucía volteó preocupado en el banquillo de suplentes por la humillación que para el minuto 24 del primer tiempo ya le estaba haciendo el conjunto árabe a la escuadra de la MLS.

Cristiano Ronaldo se perdió el previamente anunciado como "The Last Dance" a causa de una lesión muscular de la que no se ha recuperado.

Por su parte, Lionel Messi ingresó a la cancha al minuto 83 para sustituir al ecuatoriano Leonardo Campana. La pizarra ya se encontraba 6-0 a favor del Al -Nassr cuando La Pulga entró al campo.

Otávio (3')Anderson Talisca (10', 51' y 73') Aymeric Laporte (12')Mohammed Maran (68') dieron forma a la estrepitosa victoria del conjunto asiático sobre Las Garzas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami?

El Inter Miami sigue preparándose en Asia de cara a su participación en la próxima temporada de la MLS, en la que intentará pelear en los primeros puestos.

El próximo domingo 4 de febrero, Lionel Messi y compañía enfrentan al Hong Kong XI en el Estadio Hong Kong. Tres días más tarde, los dirigidos por Gerardo Martino cierran su gira en tierras orientales enfrentando al Vissel Kobe en Japón.

La campaña de la MLS comienza el próximo 21 de febrero y se pondrá en marcha con el duelo entre el Inter Miami y el Real Salt Lake en el DRV PNK Stadium.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo se convirtió en flamante refuerzo del Al-Nassr a finales del 2022, año y medio después de haber vuelto a la Premier League para una segunda etapa con el Manchester United.

Desde su llegada al conjunto árabe, El Comandante ha participado en 44 encuentros de carácter oficial, en los que acumula 38 goles y 13 asistencias.

Actualmente, el Al-Nassr marcha en la segunda posición del campeonato de liga en Arabia Saudita con una cosecha de 46 unidades, siete menos de las que tiene el líder Al-Hilal, club del que forma parte el brasileño Neymar.

