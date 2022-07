VIDEO: Luis Suárez revela que jugará en Nacional de Uruguay

Luego de muchos rumores, el delantero Luis Suárez reveló que jugará en el Nacional de Uruguay, esto tras una impresionante campaña de los aficionados del Bolso para que el charrúa regresara al equipo en el que comenzó su carrera profesional.

Los hinchas del Decano llenaron las redes sociales con mensajes pidiendo el retorno del rompe redes ex del Barcelona y surtió efecto, pues los fans hicieron más de 200 mil tuits, convenciendo a "Lucho" de vestir los colores del Bolso de nuevo.

"Primero que nada quiero agradecerles todo el cariño que hemos recibido, tanto yo como mi familia, estos últimos días. Ha sido impresionante, todos los videos, los menajes, eso hizo que nos tocara el corazón en esta situación que teníamos que decidir y era inevitable rechazar esta posibilidad de volver a jugar con Nacional", comenzó Luis Suárez.

En la misma línea, el exLiverpool de la Premier League finalizó; "Tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las últimas horas se ultimaran detalles y espero lleguemos al acuerdo que todos esperamos. Les mando un abrazo y agradecer por todo el cariño".

Luis Suárez rechaza oferta para jugar en la Liga MX

Luis Suárez dejará el balompié europeo y regresará a Sudamérica, rechazando en el proceso ofertas para ser refuerzo de un par de clubes en la Liga MX.

"Me llamaron de Toluca, pero desistí por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, señaló "El Pistolero" en entrevista para Sport890 de Uruguay.

Medios reportan que la oferta que los Diablos Rojos le hicieron al ariete rondaba los 5 y 7 millones de dólares, para que Suárez jugara con los choriceros hasta junio de 2023, tiempo que contemplaba los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023.

