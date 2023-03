VIDEO: El show de Adrián Marcelo y Chessman ya tendría fecha para su pelea final y sería un evento estelar de AAA

El presentador de televisión Adrián Marcelo y el luchador Chessman ya tendrían todo listo para su pelea final, la cual sería frente al público, pues se daría en un evento estelar de la AAA.

Luego que saliera a la luz un video donde el creador de contenido y el luchador entrenan juntos en un ring, se ha rumorado que su disputa forma parte de la promoción de Triplemanía 31, que se realizará en Monterrey, ciudad de donde es originario Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo entrenando su pelea con chessman 💔 Ni cuando me entere que la señorita Laura era actuado me dolió tanto pic.twitter.com/qxEOJhwkVn — Zarahoria (@Zara0290) March 20, 2023

Triplemanía 31 está pactada para llevarse a cabo el 16 de abril, en donde además de una lucha en jaula de apuestas, el polémico comediante se subirá al ring para enfrentar a Chessman, luego de la trifulca que ambos protagonizaron y que dio inicio a la rivalidad.

La disputa entre Adrián Marcelo y Chessman se dio en el festival World is a Vampire en la Ciudad de México, mientras el luchador era entrevistado por el youtuber, quien recibió un fuerte impacto que lo dejó muy dolido.

Luego del hecho, el creador de contenido subió un video a su cuenta de Instagram en donde lazó muchos insultos y un par de amenazas para el gladiador de Lucha Libre AAA.

El conductor de televisión aseguró que no se va disculpar con el deportista y lo amenazó, diciendo que esta situación "va a ser hasta donde tope carnal" y que no descansará hasta el "punto en el que tengas que retirarte".

"Eres un pu** mediocre, eres un don nadie, eres un we* neandertal, eres un we* abusivo. Yo en ningún momento quise exhibirte, ni siquiera te ofrezco una disculpa si mi pregunta de: '¿te programaron o no?' te ofendió", comienza el video que Adrián Marcelo subió en su perfil de la red social.

El youtuber no paró ahí, ya que siguió con los insultos y amenazas para el luchador que lo golpeó durante un entrevista.

"Eres un animal we*, cuando alguien viene a amplificar tu trabajo, sea quien sea, es un creador que te gusta o no, está amplificando tu trabajo. Va a ser hasta donde tope carnal. Voy a invertir en hacer que te refundan o que te cueste mucho hasta el punto en el que tengas que retirarte", finaliza.

aar