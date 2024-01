VIDEO | Terrible y brutal pelea campal en un partido de beisbol que dejó imágenes horribles

Un partido de beisbol en Venezuela entre Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira tuvo un lamentable episodio de violencia al desatarse una pelea campal, con expulsados, en la que estuvo involucrado Maikel García, exjugador de la MLB.

Fue precisamente Maikel García el que desató el conflicto Maikel García que desató el conflicto luego de que en el octavo inning le faltó el respeto a Cardenales de Lara al aventar el bate y perrear ante toda su caseta el homerun que le dio el triunfo a Tiburones de La Guaira por marcador de 12-10 durante el Juego 2 de la Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2024.

TODO ESTO lo genera un solo ser: Maikel García.



Si la @LVBP_Oficial no toma cartas en el asunto en la final entre Tiburones y Cardenales, el resto es BOCHORNO. Así, sin más. pic.twitter.com/8LSNWmco5F — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) January 25, 2024

Maikel García, quien durante su paso por la MLB formó parte de los Kansas City Royals, fue expulsado por el umpire principal mientras recorría las bases.

La trifulca comenzó en el pentágono cuando el receptor Carlos Nevarez le dirigió unas palabras a los integrantes de Tiburones, lo que derivó en que las bancas se vaciaran y algunos peloteros se dieran de golpes.

Los umpires intervinieron para que la pelea no pasara a mayores y expulsaron a jugadores tanto de Cardenales de Lara como de Tiburones de La Guaira.

Maikel García afirma que fue provocado

En una entrevista con el canal local IVC, el exligamayorista Maikel García aseguró que los peloteros de Cardenales de Lara le habían dicho que estaba asustado.

"No traté de ofender a nadie, solo disfruté el batazo. Ellos (el dogout de Cardenales) me dijeron que estaba asustado. Y la verdad es que yo soy un pelotero que pienso que nací para estos momentos. Bueno y me lo disfruté. Uno no vive esto todos los días y disfrutando al máximo con los fanáticos que me transmiten esa energía", dijo el exjugador de los Royals.

📹 Declaraciones de Wilson García y Maikel García después de la victoria de esta noche 🦈🔥#UnidosYMásFuertes pic.twitter.com/Mx4F0w0Avv — Tiburones de La Guaira (@tiburones_net) January 25, 2024

El paso de Maikel García por la MLB

Maikel García Escobar, originario de La Sabana, La Guaira, fue llamado por los Kansas City Royals a la MLB en julio del 2022.

En aquella temporada de Grandes Ligas del 2022, el campocorto venezolano apareció en nueve compromisos de los de Misuri, registrando 22 turnos al bate, una carrera, dos carreras impulsadas y siete hits.

En la campaña del 2023, Maikel García disputó 123 partidos, en los cuales sumó 464 turnos al bate, 50 homeruns impulsados, 59 carreras y 166 bases.

EVG