Stylist de Briggitte Bozzo confiesa que hospitalizaron a la famosa por culpa de las ‘pastillas para adelgazar’.

Briggitte Bozzo fue hospitalizada de emergencia la semana pasada, perdiéndose así la ceremonia de los Kids Choice Awards y la manera en la que Ángela Aguilar fue humillada mundialmente al ser abucheada. Ahora, Laura, la stylist de la venezolana, rompió el silencio y reveló la turbia verdad acerca de porqué la famosa acabó en el nosocomio.

Cabe recordar que cuando fue hospitalizada, Briggitte dijo sobre su estado de salud que: “me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas y no pude dormir en toda la noche”. Por fortuna ya está bien, pero no ahondó respecto a qué fue lo que le pasó.

Ahora, Laura, la stylist y amiga de Briggitte Bozzo, recurrió a sus redes sociales para hacer una serie de revelaciones que han desatado polémica, e incluso el hate de los fans de la venezolana.

Laura habló acerca de la hospitalización de su amiga y remarcó que, al parecer Briggitte Bozzo tiene muy malos hábitos alimenticios, pues sólo come comida chatarra:

“Todo el tiempo está comiendo pizza, sándwiches. Le he dicho que debe comer comidas caseras”, inició Laura.

Tras ello, la experta en belleza dijo que su amiga toma muy poca agua y que además está recurriendo al consumo de medicamentos para adelgazar que le recetó un doctor que le recomendó Karime.

“No toma nada de agua, tiene que tomar más agua. Las pastillas para adelgazar le están haciendo mal”, aseguró.

Las palabras de la amiga y stylist de Briggitte Bozzo causaron polémica en redes sociales y los fans de la Brillitos le comenzaron a tirar hate por andar ventilando los secretos de la joven, la cual no quería que se hiciera pública.

Esto no le importó a Laura, pues sacó otro video en el que afirmó: “Cuando yo tengo más hate es mejor para mí y si me funan mejor, porque cuando más me funan ustedes, más tengo trabajo”, sostuvo Laura.