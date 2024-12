Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su actuación: ‘mis comentarios son indefendibles’

Eugenio Derbez se retractó de las críticas que le hizo a Selena Gomez por su actuación en la película “En busca de Emilia Pérez” y salió a disculparse con la famosa por haber atacado su desempeño sin escrúpulos y recibir miles de ataques por parte de los fans.

Cabe recordar que la película dirigida por Jacques Audiard es un musical que relata a la historia de un narcotraficante mexicano que transiciona al sexo femenino. Ahí, Selena Gomez da vida a Jessi del Monte, cosa que no le pareció a Eugenio Derbez.

El mundo discutiendo el beef de Eugenio Derbez y Selena Gómez, mientras yo deseo que Selena venga y me diga: “Pinche Lencha” pic.twitter.com/WE7qmfD7Vk — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) December 8, 2024

En una polémica entrevista con Gaby Meza, Eugenio Derbez afirmó que Selena Gomez no refleja de manera adecuada la cultura latina, pese a tener ascendencia mexicana y hondureña. Además, dijo que su desempeño en la pantalla era “indefendible”.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, dijo el ex esposo de Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez agregó que el director de la película demostró su ignorancia respecto a México y la cultura latina al elegir a una estadounidense para interpretar ese papel.

“No puedo creer que nadie este hablando de eso, por ejemplo, en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso. Siento que lo que pasa es que no hablan español, si tú ves una película rusa, una película alemana y esta subtitulada al español, no se están dando cuenta que está diciendo. Creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y que no hablan español”, pronunció.

Selena Gómez respondiéndole a Eugenio Derbez, ouuuuhhh esto será nota en Ventaneando el lunes. pic.twitter.com/Ti3J1QIrEY — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) December 7, 2024

Eugenio Derbez pide disculpas

Al viralizarse esto, Selena Gomez comentó el video de la entrevista con una respuesta con la que le dio una cachetada con guante blanco al comediante: “Entiendo lo que piensas. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película“, escribió la famosa, quien fue aplaudida por los fans.

Tras ello, a Eugenio Derbez no le quedó más que salir a disculparse con Selena Gomez y ahora sí se puso en modo “mi gente latino” al celebrar la ascendencia de la actriz.

“Querida Selena, Te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, señaló en señor.

La disculpa de Derbez a Selena ı Foto: Especial