Celebran los XV Años de la hija de Poncho de Nigris, tras la negativa del influencer

Ivanna celebró sus XV años con una fiesta organizada por su madre, Lucía Garza, tras la negativa de su padre, Poncho de Nigris, a realizarla.

El influencer había expresado en redes sociales que no deseaba juntar a sus dos familias debido a situaciones familiares complejas, como el encarcelamiento de la madre de Ivanna, vinculada al caso del esposo de Gloria Trevi.

A pesar de sus ofrecimientos de alternativas como un viaje o un automóvil, Ivanna insistió en tener la tradicional fiesta, lo que llevó a su madre a organizarla sin la participación de Poncho de Nigris.

Lucía Garza compartió en sus redes sociales una fotografía de su hija luciendo un vestido rosa, confirmando la celebración. Aunque no se ha confirmado si Poncho de Nigris asistió al evento, la imagen fue publicada por su madre, indicando su rol en la organización de la fiesta.

“Hoy cumple 15 años mi persona favorita en el mundo. No hay suficientes letras, poemas o frases que puedan llegar a expresarte mi amor y lo que significas para mí. Cuando escuché tu primera risa, supe que no había otro sonido en el mundo que quisiera conservar y seguir escuchando más que esa risa. Tú me enseñaste lo que es amar profundamente y nunca supe cuánto amor podía tener mi corazón, hasta que llegaste a mi vida…”, escribió Lucy Garza.

Además, algunos seguidores escribieron felicitaciones para la joven regia y celebraron que su mamá organizara la fiesta de XV Años.

Este evento ha generado controversia en las redes sociales, con seguidores expresando opiniones divididas sobre la decisión de Poncho de Nigris de no celebrar los XV años de su hija. Mientras algunos apoyan su postura, otros consideran que la tradición es importante para muchos jóvenes.

