¿Alexis Ayala golpeaba a su ex esposa, Karla Álvarez? Esto se sabe | VIDEO

Alexis Ayala se encuentra en el centro de la polémica, pues tras su pleito con Ninel Conde, resurgió la historia de violencia que habría sufrido Karla Álvarez, la ex esposa del famoso a la que supuestamente golpeaba, de acuerdo con la información que hay al respecto.

Y es que en La Casa de los Famosos México 3, Alexis Ayala se ha presentado como un caballero, a pesar de que ha tenido enfrentamientos con Ninel Conde y las mujeres del programa, pues muchas rechazan su forma de hablarles y tratarlas.

Por su parte, el actor ha llamado la atención del público gracias a su forma de responder frontal, aunque ahora le caen las críticas por la historia de violencia que lo persigue del pasado y que revivió una pareja posterior de la ex esposa del artista.

Aseguran que Alexis Ayala golpeaba a su ex esposa

Pepe Suárez, quien fue pareja de Karla años antes de su matrimonio con Ayala, contó en La Taquilla con René Franco cómo fue la relación entre los actores cuando eran marido y mujer hace varios años: “La golpeaba y eso se supo. Estuvo muy feo, no era el México actual”, explica al señalar que es por ese motivo que la situación quedó impune y la pareja se separó sin más.

“Ella me lo platicó a mí [...] habían pasado ya varios años de qué habían estado casados y separados”, señaló, “diría ‘supuesta y alegadamente’, pero no, porque lo viví en carne propia y ella me lo contó”, aseguró, aunque dijo no estar presente cuando habría ocurrido la agresión.

¿Quién era Karla Álvarez?

Karla Álvarez nació el 15 de octubre de 1972 en CDMX y murió de manera misteriosa, pues fue cremada antes de la autopsia. Es recordada por su trabajo como actriz, pues llegó a formar parte de diversas telenovelas en México.

Egresó como bailarina profesional de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) del Centro Nacional de las Artes. También se graduó en el CEA de Televisa.

En 2013, se reveló que la causa de su fallecimiento fue una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con neumonía viral y no por un paro cardiorrespiratorio causado por bulimia y anorexia, como se indicó al momento de su muerte

La mujer destacó por sus papeles de villana y estuvo casada con Alexis Ayala; su último esposo fue Armando Zafra, antes de su inesperada muerte que sorprendió al mundo del espectáculo.