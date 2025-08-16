Durante el cierre del Baja Beach Fest 2025, realizado en Rosarito, Natanael Cano protagonizó un episodio de violencia que ha generado controversia. Al parecer, problemas técnicos en el audio durante su espectáculo le generaron molestia, lo que desencadenó un fuerte conflicto con su equipo técnico, que escaló a los golpes, en pleno escenario.

El sello de Natanael, Los CT, publicó recientemente un comunicado donde explicó que las personas afectadas en el pleito ya recibieron una “reparación integral de los daños”. Y aseguró que los involucrados “no son DJs ni forman parte de esa profesión, sino integrantes del equipo técnico de sonido que colabora con Los CT y Natanael Cano”.

¿Qué pasó en el Baja Beach Fest 2025?

Según grabaciones captadas por el público del Baja Beach Fest 2025, se especulaba que el cantante Natanael Cano había golpeado a su DJ luego de que se reprodujera una pista equivocada. Además, se observa cómo el artista originario de Sonora tomó la computadora del DJ y la lanzó violentamente contra el suelo, destruyéndola frente a miles de fans.

En redes sociales el gesto causó polémica y se consideró como un acto de violencia desmedida, pero la mayoría de los asistentes del Baja Beach Fest 2025 celebraron la agresión de Natanael.

Sello de Natanael Cano dice que ya reparó el daño a su equipo de producción

A una semana del incidente protagonizado por el intérprete de éxitos como “Mi bello ángel” y “PCR”, Los CT, sello discográfico de Natanael Cano, publicó un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos en el Baja Beach Fest 2025.

“Respecto a los acontecimientos que ocurrieron durante el Baja Beach Fest, Los CT desean aclarar a la opinión pública que las personas directamente involucradas no son DJs ni forman parte de esa profesión, sino integrantes del equipo técnico de sonido que colabora con Los CT y Natanael Cano”, inicia la comunicación.

Expresaron que las personas involucradas “han recibido una reparación integral de los daños ocasionados”, todo bajo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, regidos por la ley mexicana.

Y advirtieron que tomarán medidas legales ante las difamaciones de personas o gremios. “Los CT rechazan firmemente que terceros, ya sean individuos o empresas, intenten aprovechar esta situación para obtener beneficios económicos o ventajas indebidas. Estas prácticas carecen de fundamento y se advierte que se tomarán las acciones legales necesarias para proteger los intereses del grupo”, se puede leer.