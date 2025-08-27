¡Cachún Cachún Ra Ra! fue una popular serie juvenil mexicana que fue transmitida entre los años 1981 y 1987 por Televisa. La producción de Luis de Llano Macedo estaba ambientada en una preparatoria ficticia y los personajes combinaban comedia, música y algunas problemáticas comunes de los adolescentes de la época, convirtiéndose en un fenómeno cultural en los años 80.

El programa destacó por su humor y por ser un semillero de talentos, pues muchos de los actores y actrices que participaron en ¡Cachún Cachún Ra Ra! se consolidaron después en la industria del cine, la televisión y hasta en el teatro.

Entre sus actores principales estuvieron Ernesto Laguardia, Fernando Arau, César Bono, Alma Delfina, Nailea Norvind, Eduardo Palomo, Carlos Espejel, Rosita Pelayo, Rodolfo Rodríguez Calixto y Pepe Flores El Jagger. Además, participó Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal.

Pepe Flores El Jagger fue uno de los intérpretes más queridos por el público, sin embargo, su vida terminó de forma abrupta y las causas fueron algo misteriosas. Conoce quién era este actor y qué se sabe sobre su muerte.

¿Quién es Pepe Flores ‘El Jagger’, de Cachún Cachún Ra Ra?

José Amado Flores Flores, mejor conocido como Pepe Flores, nació en Tijuana, Baja California, en 1956. Fue un actor destacado en el popular programa juvenil ¡Cachún Cachún Ra Ra!, donde interpretó al mítico personaje El Jagger.

Tras finalizar el show, participó en producciones reconocidas como la telenovela Dos mujeres, un camino, Añoranza, Corazones sin rumbo, Muchachitas y Tú y yo. Además, participó en películas de humor como El Día de las Sirvientas. También fue parte de la cinta Lagunilla, mi barrio, protagonizado por Lucha Villa y Héctor Suárez.

Pepe Flores El Jagger falleció el 16 de octubre de 1997, a los 41 años, víctima de cirrosis hepática, una consecuencia de sus problemas de alcoholismo, los cuales eran conocidos por compañeros de trabajo como Gerardo González y Lupita Sandoval.

Al inicio, se dio a conocer que Pepe había muerto de un paro cardiaco, sin embargo, tiempo después se reveló la presunta causa. La noticia de su muerte impactó a los fans del programa, quienes no tenían idea de su adicción.

Se desconocen algunos detalles sobre su vida familiar, como si tuvo esposa o hijos.