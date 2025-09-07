Renacer por mi querida mamá, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Renacer por mi querida mamá sigue la historia de una persona que es la primera testigo del maltrato que sufre su madre por parte de su papá, que prefiere a otra mujer por encima de ella.

¿De qué trata Renacer por mi querida mamá?

Renacer por mi querida mamá sigue la historia de Flor, una niña prodigiosa que vivía con su madre ​​Yara​​, con quien atravesaba momentos complicados gracias a su progenitor.

El padre de Flor prefería a ​​Amaya​​, la esposa de su propio hermano, y a la hija de esta, disfrutando los tres de una vida lujosa mientras ignoraba por completo a Flor y a Yara.

Tras la muerte de Yara, Flor murió en la boda de su padre con Amaya. Pero ella ​​renació un año atrás​​. Esta vez, ​​estaba decidida a proteger a su madre a cualquier costo, lo que las llevó a buscar una vida mejor alejadas de quien las dañó en el pasado.

¿Dónde ver Renacer por mi querida mamá?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos antes de tener que comprar el resto de la historia en el sitio web.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion y YouTube, por algunos de sus nombres en inglés como The 90s Rewind: Mom and Baby’s New Start o From Forsaken Daughter to Fortune Maker.

