Tammy Parra lleva comida a las familias de víctimas por explosión en Iztapalapa y desata críticas | VIDEO

Tammy Parra dio de qué hablar en las últimas horas, al compartir un video en el que muestra que llevó comida a las familias de las víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia el pasado 10 de septiembre, una tragedia con decenas de lesionados.

La tragedia ocurrida en Iztapalapa se ha convertido en un momento de luto en el país, donde una vez más los mexicanos han mostrado su solidaridad al acudir a la zona y buscar apoyar a las víctimas del accidente. Si bien estos actos suelen ser celebrados, Tammy Parra recibió fuertes críticas recientemente tras aparecer en un video.

Tammy Parra ayuda en Iztapalapa tras explosión y la critican

A través de redes sociales, la influencer publicó un video en el que podemos ver a la mujer en camino a uno de los hospitales regalando comida a los familiares de las víctimas, con el lema “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Asimismo, comenta en la descripción: "En segundos, todo puede cambiar. No son números, es una abuela, una hija, un padre, una madre" y muestra formas en las que se puede brindar ayuda, desde donar en centros de acopio o sangre en hospitales, compartir información verificada o apoyar con cobijas, ropa para frío y lluvia a las familias afuera de los hospitales.

"No todas las familias cuentan con recursos económicos para cubrir los gastos médicos. Iztapalapa estamos contigo", señaló para finalizar el mensaje con un mensaje de consciencia.

La influencer también compartió en redes sociales que si te haces una abdominoplastia se puede donar la piel para víctimas, dejando el número para hacerlo y destacó que hay familias que no tienen dónde dormir afuera de los hospitales.

Los usuarios en redes sociales no reaccionaron de manera favorable a la manera de actuar de Tammy Parra, pues muchos no consideraron que fuera sincera y aseguraron que quería monetizar con el contenido.

Otros sin embargo, también indicaron que es una de las pocas creadoras de contenido que fue a ayudar. Te dejamos algunos de los comentarios al respecto:

"Los que hacen obras como tú, es bueno pero se hace en secreto no grabándolo para monetizar, eso no es obra“.

“Hasta le quitó las etiquetas a los refrescos para que no le bajen el vídeo y monetizar“,

"De las pocas influencer que veo haciendo algo o hablando del tema“.

“Pero sin grabar, mija”.

“Nada les parece, si no ayudará porque no ayuda y si lo hace porque quiere vistas“.

tammy parra no será santo de devoción de muchas personas pero es de las pocas influencers que he visto que han hablado de la tragedia de la explosión de iztapalapa, mientras los otros presumen su vida de lujo, es de las únicas que se ha puesto a difundir y brindar ayuda pic.twitter.com/nJ1yunA4Ti — Manu 💋✨ (@manuvixcx) September 12, 2025