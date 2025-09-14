Se sabe que la relación entre Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, y sus medios hermanos Ángela y Leonardo, está llena de tensión. Sin embargo, esta vez parece ser que la guerra permanente se ha desatado entre el rapero y el intérprete de “Le Voy A Pedir A Dios“.

Recientemente Emiliano lanzó una amenaza indirecta hacia su hermano menor, Leonardo, como respuesta a una broma que este último hizo durante una presentación reciente en Milwaukee.

¿Cuál fue la broma de Leonardo Aguilar que hizo enfurecer a Emiliano?

Todo comenzó cuando se difundió en redes sociales un video donde se oye que Leonardo Aguilar comenta en un show en vivo en Estados Unidos: “Va, les voy a cantar un rap. ¿Están listos?“.

Cuando el público, algo confundido, contestó “Sí”, el hijo menor de Pepe Aguilar lanzó: “No se confundan, yo no soy ese Aguilar. Y que quede claro, por favor”. El comentario generó risas entre algunos asistentes y el clip se volvló viral de forma rápida.

El momento en que Leonardo hace la dura broma burlándose de la carrera como rapero de su medio hermano fue compartido por el propio Emiliano Aguilar. A través de sus redes sociales escribió con molestia: "Y HACES QUE LA GENTE SE RÍA DE MI CUANDO YA LE HABÍA BAJADO, PERO SIGUES, P*NCHE P*RRO BIEN BRAVO AHÍ, ASI QUE SOBRES, AHÍ TIENES MI NUMERO. TODA ESA FAMILIA TIENE MI NUMERO, NO SEAN C*LOS Y DÍGANMELO PERSONALMENTE POR MENSAJE. Y TODO POR EL P*NCHE CIRCO QUE TRAEN USTEDES. AQUÍ ANDO BIEN FIRME".

Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje a su hermano Leonardo tras dura broma

Emiliano Aguilar realizó una transmisión en vivo en la que aclaró que las tensiones familiares entre él y sus hermanos son reales y no un teatro. Además. lanzó un fuerte mensaje a su hermano menor: “Leonardo, bájale de huev**, perro (ríe). Ya vi lo que dijiste en el concierto en frente de tooodos. Bájale de huev**, pend***, que ya sabes qué pedo conmigo, güey. Yo no estoy jugando, carnal”.

Mensaje de Emiliano Aguilar ı Foto: Captura de pantalla IG @emiliano_aguilar.t

El rapero agregó que, de continuar con los ataques hacia él o hacia su familia, podría haber terribles consecuencias. “¿Acabas de ver la pelea de Canelo con la de Terence Crawford, güey? Así te meto una puti** a ti, carnal. A mí no me estés tirando en frente de todos en un concierto, carnal”, expresó Emiliano.

Agregó que no le sorprendía que su hermano lo ofendiera y aseguró que prefiere dedicarse a su música; “Te voy a dar una oportunidad, porque estás pendej***, güey. Vuélvelo a hacer, a ver qué pedo”.