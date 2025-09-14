¿Recuerdas que Mar Contreras fue parte del éxito musical ‘Mas y Más’ de Sólo 5? | VIDEO

Mar Contreras se perfila como una de las habitantes de La Casa de Los Famosos México 3 de las que más se habla en redes sociales. Algunos fans de la actriz recordaron cuando incursionó en la música como integrante del grupo juvenil Sólo 5 y su éxito musical titulado “Más y Más”.

De hecho, poco antes de que Mar ingresara al reality compartió un video donde hace un breve lispsync de la famosa canción. Incluso porta un pequeño micrófono en la mano para hacerlo más divertido.

¿Recuerdas que Mar Contreras fue parte del éxito musical ‘Mas y Más’ de Sólo 5?

Después del reality Operación Triunfo México de 2002, Sólo 5 se formó ese mismo año con exconcursantes del programa.

El grupo estaba integrado por:

Mar Contreras

Anaís

Josué

Ángel

Judith

Sólo 5, donde participó Mar Contreras, grabó un disco llamado Más y Más. El sencillo principal fue una canción homónima lanzada en diciembre del mismo año, consolidándose como un éxito musical que hoy transporta a varias generaciones a su infancia y les genera nostalgia. Otras canciones destacadas del álbum son: “Punto Límite” y “Mírame Bien”.

La agrupación se presentó en programas de la época como Otro Rollo, que era conducido por Adal Ramones, y en Gran Musical, con Marco Antonio Regil. Además, Sólo 5 tuvo participación en eventos como los Premios OYE y en algunos conciertos de EXA.

Aunque no hay una fecha exacta bien documentada de cuándo los cantantes dejaron de funcionar como grupo, se sabe que, tras la fusión de disqueras Sony y BMG, su carrera se vio afectada y decidieron no continuar con Sólo 5 como agrupación, a pesar de la aceptación del público.

¿Qué es Operación Triunfo, concurso donde participó Mar Contreras antes de ser parte de Sólo 5?

Operación Triunfo México es un programa que fue transmitido por primera y única ocasión en 2002. El reality estaba enfocado en descubrir el talento musical del país y preparar semana a semana a más de una decena de jóvenes que competían entre sí.

Mar Contreras, con tan sólo 21 años, debutó en los escenarios como participante del programa. La originaria de Sinaloa mostró bastantes aptitudes para el mundo de los reflectores, pero fue eliminada poco antes de llegar a la final. Sin embargo, ése no fue el final de su trayectoria en la televisión, pues formó el grupo Sólo 5 junto a otros cuatro compañeros del reality.