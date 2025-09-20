Netflix confirmó recientemente que la serie Nadie quiere esto (Nobody Wants This en inglés) estrenará su segunda temporada en poco tiempo. Los actores Kristen Bell y Adam Brody regresan en esta nueva entrega para retomar la historia de amor y dilemas morales que ha cautivado a miles de espectadores.

La temporada 1 se lanzó en 2024, por lo que, si no recuerdas la trama o no viste la serie, aquí te contamos qué pasó y qué podemos esperar de la temporada 2.

Nadie quiere esto: Fecha de estreno de la temporada 2 en Netflix

La temporada 2 de la serie creada por Erin Foster se estrenará el jueves 23 de octubre de 2025 a través de Netflix. Toma en cuenta que para poder acceder a los capítulos de la nueva entrega de Nadie quiere esto deberás contar con una suscripción activa y una señal de Internet estable, para que no se vea afectada la calidad de la imagen.

El tráiler de la segunda temporada no se ha publicado, pero te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Netflix, pues, debido a la cercanía del estreno, se espera que un avance se lance en cualquier momento.

El 23 de octubre llega la segunda temporada de 'Nadie quiere esto' 💖 pic.twitter.com/Gf39tybi6s — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 14, 2025

¿Qué pasó en la temporada 1 de Nadie quiere esto?

La historia de romance entre una mujer de poca fe llamada Joanne y un rabino, Noah, que se presenta en la serie Nadie quiere esto conquistó a la audiencia de todas las edades pues se presentó una nueva perspectiva sobre cómo el peso de la religión y la familia pueden influir en las relaciones románticas y cómo las creencias espirituales pueden transformar el mundo.

Al final de la temporada 1 Joanne y Noah enfrentan una decisión crucial que pondrá su amor a prueba y que llevará a su relación una nueva etapa. En su búsqueda de una conexión espiritual más profunda, ella comienza a cuestionarse si debería convertirse al judaísmo, todo con la intención de no interferir en el deseo de Noah de convertirse en un rabino.

Por tanto, en esta nueva entrega también amplía el enfoque hacia los personajes del entorno familiar, mientras los protagonistas deben lidiar con nuevos desafíos. La pareja deberá equilibra sus rutinas, amistades y las prácticas cotidianas que definen su día a día.

Cancela tus planes porque 'Nadie quiere esto' vuelve para la segunda temporada el 23 de octubre ❤️ pic.twitter.com/ttYehs6VAl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 2, 2025