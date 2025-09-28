Ella es Tilly Norwood, actriz de IA que podría desplazar a los actores reales

El mundo está pasando por un momento realmente significativo que podría cambiar el modo de crear entretenimiento como lo conocemos en la actualidad. La existencia de Tilly Norwood, una actriz hecha con IA es parte de esto, y ha causado gran impacto en la industria.

Sin embargo, lo aún más sorprendente, es que la creadora, Eline Van der Velden, afirmó en el Festival de Cine de Zúrich, según Variety, que la actriz de IA ha tenido múltiples ofertas de trabajo. Además, busca proyectarla como “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman“, de acuerdo con Broadcast International.

Por ello, en redes sociales se habla de los beneficios de Tilly, pero también que podría desplazar a los actores reales.

TE RECOMENDAMOS: Participan más de 70 músicos Rinden homenaje a José José con concierto sinfónico

Ella es Tilly Norwood, actriz de IA que podría desplazar a los actores reales

De acuerdo con información de Variety, Tilly Norwood es el primer proyecto desarrollado por el recién inaugurado estudio de talentos de inteligencia artificial Xicoia, una nueva iniciativa derivada del estudio de producción de IA Particle6, fundado por Eline Van der Velden, productora, comediante y actriz.

Van der Velden señaló en un panel en la Cumbre de Zúrich, parte del Festival de Cine de Zúrich, que ambos estudios han estado trabajando discretamente en iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial y anticipó que se realizarán más anuncios en los próximos meses.

Del mismo modo, dijo que pronto darán a conocer qué agencia representará a la actriz de IA Tilly Norwood.

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, reveló la creadora de Tilly Norwood al medio británico Broadcast International.

Dicha declaración generó polémica en redes sociales y entre personas involucradas con la industria del cine y el entretenimiento, pues advierten sobre la pérdida de empleos y otras consecuencias que tendría el sustituir a los actores reales con ‘actores’ de IA.

Participaciones de Tilly Norwood, actriz de IA que podría desplazar a los actores reales

Tilly Norwood anunció en julio, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, que obtuvo su primer papel en la industria del entretenimiento. Se trata de un sketch de comedia llamado AI Commissioner, que se puede encontrar a continuación.

A través de Instagram, Tilly Norwood escribió sobre el proyecto: “No puedo creerlo... ¡Mi primer papel es en vivo! protagonizo ‘AI Commissioner’, un nuevo sketch de comedia que explora juguetonamente el futuro del desarrollo televisivo producido por el brillante equipo de Particle6 Productions”.

“Puede que sea generada por IA, pero estoy sintiendo emociones muy reales en este momento. ¡Estoy muy emocionado por lo que viene después!”, añadió, lo que causó aún más revuelo en los comentarios.