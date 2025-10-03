La conductora Débora Estrella murió el 20 de septiembre en un accidente aéreo

A casi dos semanas del terrible accidente aéreo en el que murió Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino en Monterrey, y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, se reveló que éste último había consumido alcohol y marihuana.

Piloto de avioneta donde viajaba Débora Estrella dio positivo a alcohol y marihuana

El Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León dio a conocer el reporte de la autopsia de Débora Estrella y del piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

El informe médico-forense reveló que Ballesteros Argueta tenía presencia de alcohol y rastros de marihuana en su organismo al momento de su fallecimiento.

Según los resultados, en la muestra de sangre tomada al ingresar al Servicio Médico Forense, se identificó una concentración de 183 miligramos de etanol por litro, lo cual confirma que había consumido bebidas alcohólicas antes de su muerte.

“La muestra de sangre de la persona que ingresara al Servicio Médico Forense como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y a quién se le practicará la autopsia número 3180-25, resultó detectada para etanol con una concentración de 0.183 miligramos de etanol por cada litro de sangre“, se lee en el documento.

Mientras tanto, en la muestra de orina del piloto de la avioneta donde viajaba Débora Estrella, dio positivo a marihuana. No obstante, las pruebas realizadas para anfetaminas y metanfetaminas resultaron negativas, descartando la presencia de estas drogas en su sistema.

“La muestra de orina de la persona que ingresara al Servicio Médico Forense como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y a quién se le practicara la autopsia número 3180-25, resultó detectada para metabolitos procedentes del consumo de marihuana y no detectada para anfetaminas ni metanfetaminas”, continúa el reporte.

¿Qué resultados tuvo la autopsia de Débora Estrella?

Los resultados de la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense a la famosa conductora de Milenio y Telediario Débora Estrella señalaron que no consumió ninguna sustancia ilegal antes de su muerte.

“La muestra de sangre de la persona que ingresa al servicio médico forense como Débora Cecilia Estrella Garza y a quien se le practicara la autopsia número 3181-25, resultó no detectada para metabolitos procedentes del consumo de benzodiacepinas, carbamazepina, cocaína, fentanilo, fenitoína, ketamina, lidocaína, LSD, ni Tramadol”, se aprecia en el reporte forense de la mujer de 43 años.

¿Cómo fue el accidente de donde murió Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta?

El sábado 20 de septiembre por la noche se reportó el accidente de una avioneta dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el estado de Nuevo León. Poco después se dio a conocer que quienes viajaban en la aeronave eran la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

La noticia impactó a los seguidores de la presentadora de Telediario Monterrey y Milenio.