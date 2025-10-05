Todo está listo para que este domingo se viva un nuevo momento histórico en el reality La Casa de los Famosos México 3, considerado por muchos como el más exitoso de la televisión nacional.

La tensión se respira tanto dentro como fuera del programa, mientras millones de seguidores esperan con ansias que su participante favorito se corone como el ganador. Para que no te pierdas ningún detalle de esta noche tan especial, aquí te contamos a qué hora empieza la Final de LCDLF.

¿A qué hora empieza la FINAL de La Casa de los Famosos México 3?

Tras más de dos meses de convivencia, controversias y escenas que se volvieron virales en redes, La Casa de los Famosos México 3 llega a su esperada gran final este domingo 5 de octubre, concluyendo su tercera edición con una noche que promete muchas sorpresas y un único triunfador.

Conduciendo el programa, estará una vez más Galilea Montijo, al frente de una producción de primer nivel, respaldada por una audiencia fiel que no ha dejado de crecer.

La gran final de La Casa de los Famosos México 3 apunta a ser un cierre memorable, así que ve preparando las palomitas o tu snack preferido. Sólo una persona, entre Aldo, Abelito, Mar, Shiky o Dalilah, será quien apague la luz, se despida de La Jefa y se lleve el premio de cuatro millones de pesos.

Horario de la Gran Final de LCDLF 3

Este 5 de octubre, a diferencia de otros domingos, se presentará una leve modificación en la programación de LCDLF. La pregala de ViX comenzará a las 7:45 pm y finalizará a las 8:30 pm.

Al terminar la pregala, dará inicio la gala principal, conducida por Galilea Montijo, quien será la encargada de estar al frente de un programa único, que promete llenar al público de emociones y recuerdos memorables de los 70 días de convivencia de los famosos.

La emisión de esta noche de La Casa de los Famosos México 3 se prolongará hasta las 11:30 pm, aunque la celebración continuará después.

Al finalizar el programa principal, Ricardo Margaleff y Wendy Guevara estarán al frente de la postgala exclusiva de ViX, donde recibirán al triunfador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. También habrá entrevistas con los finalistas, reacciones en tiempo real y acceso a contenido especial detrás de cámaras.