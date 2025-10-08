Galilea Montijo y Wendy Guevara discuten en la fiesta de exhabitantes de LCDLF

Un video publicado en TikTok se hizo viral al mostrar a la influencer Wendy Guevara y a Galilea Montijo durante la exclusiva fiesta que la conductora organizó para celebrar el final de La Casa de los Famosos México 3.

El evento, conocido como el Galifest 2025, estuvo lleno de celebridades e incluyó a varios exparticipantes del reality, generando gran atención por su lujo, ambientación y la destacada lista de invitados.

Sin embargo, en las últimas horas, el festejo llamó la atención debido a que comenzó a circular un video en redes sociales que desató rumores de una supuesta discusión entre Wendy y Galilea. El hecho fue muy comentado pues las conductoras son amigas.

En el clip que circula en TikTok, se observa a Galilea Montijo escuchando con atención a Wendy Guevara, quien parece hablarle de forma muy expresiva. Aunque el video no tiene audio, muchos usuarios de redes sociales interpretaron la escena como una posible pelea entre las famosas.

Las imágenes generaron especulación de inmediato, ya que algunos aseguran que Wendy estaba molesta y que lo ocurrido podría haber sido una discusión en pleno festejo, frente a las cámaras.

Más tarde, la influencer de Guanajuato negó las acusaciones y, aunque no dio una respuesta clara ni una explicación sobre lo sucedido, quedó claro que la discusión no pasó a mayores.

“Ayyy, por eso se hacen los chismes”, escribió Wendy Guevara en un comentario de TikTok de un clip que se viralizó sobre la supuesta pelea entre ella y la conductora de Hoy. En el video, la usuaria @lacomunicologabuchona escribió: “Se pelean Wendy y Gali”.

Wendy Guevara responde a la polémica ı Foto: Captura de pantalla TikTok @lacomunicologabuchona

Ante la polémica y las supuestas diferencias entre las amigas, Wendy Guevara también envió un mensaje a Eddy Nieblas, periodista de espectáculos, través de redes sociales. La Perdida aseguró que entre ellas no pasó nada esa noche.

“Ayy no mms nada que. Ver. Tu chisme. Eee bebe”, contestó la influencer a Eddy Nieblas, quien hizo un video sobre la presunta pelea.

Nicola Porcella, amigo de Wendy desde su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, aclaró que no existió ninguna pelea. Según explicó, si parecía como si discutieran, fue simplemente por el volumen alto de la música, ya que estaban en plena fiesta.

“Ayyy no pasó nada, están hablando, hay música y fiesta obvio hablan más alto y gesticulan más. Gali y la cabezona son íntimas”, escribió Nicola Porcella.

A continuación, te compartimos el video de la presunta discusión de Galilea Montijo y Wendy Guevara.