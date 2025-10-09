La actriz Regina Blandón está impactando al público con su talento, esta vez desde el teatro, en la primera producción mexicana de la apasionante obra unipersonal de Suzie Miller, Prima Facie. Debido a la popularidad de la intérprete, que va en aumento, muchos de sus fans se preguntan acerca de la vida personal de la famosa.

Entre las incógnitas sobre la vida de la actriz se encuentra: ¿Quién es la mamá de Regina Blandón? Por ello, aquí te contamos lo que se sabe sobre la madre de la artista de Mentiras, La Serie.

¿Quién es la mamá de Regina Blandón?

La mamá de Regina Blandón se llama Regina Marrón, quien ha mantenido un perfil más bajo públicamente. Regina ha hablado en varias entrevistas sobre la cercanía con su madre y el apoyo que ha recibido de ella a lo largo de su carrera como actriz, por lo que es una persona fundamental en su vida.

Poca información se tiene respecto a Regina Marrón, sin embargo, recabando información publicada por la actriz de Mentiras, La Serie en redes sociales como Instagram, tiene dos hijos fruto de su matrimonio con el actor Roberto Blandón: Regina, la mayor, y Roberto.

Se desconoce también si la mamá de Regina Blandón trabaja actualmente o a qué se dedica.

Pese a que la actriz ha manejado su vida privada de forma sumamente discreta, en ocasiones especiales ha compartido fotos donde aparece su mamá. Por ejemplo, el 10 de mayo de este año, fecha en que se conmemora el Día de las Madres, Regina Blandón publicó varias imágenes donde aparece posando junto a su madre y a su hermano cuando era niña.

Del mismo modo, en febrero la actriz de La Familia P.Luche compartió con sus fans algunas fotos en Instagram de la boda de su hermano Roberto. En una de ellas Regina aparece sonriendo y abrazando a su mamá, en medio de los invitados.

Lo más comentado de las fotos con su mamá es el increíble parecido que existe entre ambas. Incluso tienen casi la misma estatura. A continuación, te compartimos algunas imágenes de Regina Marrón, mamá de Regina Blandón, para que lo compruebes con tus propios ojos.

Mamá de Regina Blandón ı Foto: IG @reginablandon/@sgn.f

¿Quién es Regina Blandón?

Regina Blandón es una actriz mexicana conocida por su versatilidad en teatro, cine y televisión. Nació el 25 de julio de 1990 en Ciudad de México. Su trayectoria inició como actriz infantil en La Familia P.Luche, donde interpretó a Bibi.

Sin embargo, cuenta con experiencia en teatro, cine y televisión, destacando en proyectos como las películas Mirreyes vs. Godínez y Maquíllame otra vez; y en las obras Hoy no me puedo levantar y Los Bonobos.

Además, recientemente The Hollywood Reporter en Español confirmó que Regina Blandón será coproductora en la película Big Bang Bermellón, basada en la antología de cuentos de Sofía Morfín Jean.