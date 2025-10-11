Guillermo del Toro y Netflix crean laboratorio de stop-motion; becarán a mexicanos

El director mexicano Guillermo del Toro, en colaboración con Netflix y la prestigiosa escuela Gobelins, l’école de l’image, dio a conocer recientemente la creación de un estudio-laboratorio de animación especializado en técnica stop-motion, con sede en París, Francia.

Este proyecto tiene como objetivo impulsar la formación de nuevas generaciones de animadores de México y América Latina, así como conservar métodos tradicionales de creación y fomentar la innovación en el arte de contar historias a través de la animación.

Además, hay una buena noticia para las y los animadores mexicanos, pues el tapatío aseguró que “se ofrecerán estudios sin costo” a los nuevos talentos. Conoce aquí lo que sabemos al respecto.

Guillermo del Toro y Netflix crean laboratorio de stop-motion

La iniciativa fue presentada por Guillermo del Toro y los representantes de Netflix y de la escuela Gobelins de manera oficial durante un evento en París.

Informaron que el laboratorio de stop-motion estará ubicado en el campus de París de la reconocida institución. Este espacio funcionará como un centro internacional dedicado a la capacitación, investigación y trabajo colaborativo entre estudiantes, cineastas y expertos del sector. Su primera fase comenzará en el año académico 2025-2026.

Muchas felicidades a un mexicano que siempre nos llena de orgullo. 🇲🇽✨ ¡Feliz cumpleaños, Guillermo del Toro! @RealGDT pic.twitter.com/LowFEguGSK — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 9, 2025

Becarán a animadores mexicanos

El cineasta tapatío Guillermo del Toro también dio una noticia que animó al talento de México a formar parte del proyecto en colaboración con Netflix y Gobelins.

A través de una publicación en X, antes Twitter, reveló que el laboratorio especializado en la enseñanza y la creación de producciones en stop-motion ofrecerá, por 10 años, una beca por ciclo escolar para una animadora o animador mexicano.

“Ese estudio/laboratorio estará creado con talento mexicano y latinoamericano para vincular ambos países. Y ofrecerá por una década estudios sin costo a un animador mexicano por ciclo escolar”, escribió el director Guillermo del Toro.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la convocatoria o el proceso de selección para las y los animadores mexicanos. En los próximos meses se darán a conocer más información sobre los programas, las mentorías y las oportunidades de becas disponibles.

Ese estudio/laboratorio estara credo con talento Mexicano y Latinoamericano para vincular ambos paises. Y ofrecera por una decada estudios sin costo a un animador Mexicano por ciclo escolar. https://t.co/EV1K0Yk825 — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 11, 2025

Conoce Gobelins, la escuela de artes visuales que se une a Guillermo del Toro y a Netflix en esta iniciativa en pro del stop-motion

Gobelins, l’école de l’image es una prestigiosa escuela francesa especializada en artes visuales; es ampliamente reconocida por su excelencia en animación.

Fundada en 1964 en París, es parte de la Cámara de Comercio e Industria de París y se ha consolidado como una de las instituciones más importantes del mundo en cuanto a formación de profesionales del cine de animación, diseño gráfico, fotografía y desarrollo digital se refiere.

Gobelins también ha sido semillero de talento para estudios como Pixar, DreamWorks y Netflix. Combinan técnica, creatividad e innovación, y ha contribuido significativamente al prestigio internacional de la animación francesa y europea.