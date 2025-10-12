Dalilah Polanco habla de la ‘infidelidad’ de Eugenio Derbez: ‘El juego terminó’ | VIDEO

Dalilah Polanco soltó una bomba en LCDLF cuando dio una declaración que muchos relacionaron con su romance con Eugenio Derbez, en donde ella aseguraba que una persona de la farándula le fue infiel y se enteró por unas fotos en un estacionamiento de él y la amante.

¿Qué dijo Dalilah Polanco de la infidelidad de Eugenio Derbez?

Es poco lo que se sabe del noviazgo entre Eugenio Derbez y Dalilah Polanco, entre ello que salieron del 2003 al 2006. Tras su separación, se especulaba de una posible infidelidad del actor con Alessandra Rosaldo, tras verlos en un estacionamiento juntos.

¡Dalilah Polanco por fin habla de su romance con Eugenio Derbez! La actriz, en una plática muy sincera, aclara que esa etapa en su vida ya está más que cerrada. La actriz enfatizó que ella fue quien tomó la decisión de terminar, ya que sintió que era lo mejor para ella. Dalilah… pic.twitter.com/h4AzFX9Gcx — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2025

Y si bien en su participación en La Casa de los Famosos México la actriz no dio nombres, el público no tardó en atar cabos y recordar la relación de ambos cuando se mencionó que ella sufrió una infidelidad por parte de alguien del medio.

“Había fotos, de él, con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento… y se me rompió el corazón”, explicó en las últimas semanas del reality show.

Posterior a ello, el actor habló sobre el tema al negarlo todo e indicar que era una historia vieja. “Yo nada más les digo: ‘no hay nota’, hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo y están sacando una nota de hace veinte años. De que terminé una novia para andar con mi mujer, mi esposa. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, señaló.

Dalilah sin decir nombre confirma que terminó su relación con Eugenio Derbez por infidelidad y lo confirmo con unas fotografías publicadas, dice que fue la peor vez que le rompieron el corazón 💔 🫢#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamosososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/BgBzvI20hS — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) September 29, 2025

Dalilah se deslinda de señalamientos a Derbez

Polanco ya ha sido cuestionada por medios de comunicación sobre lo dicho respecto a Eugenio y su romance. Sin embargo, la actriz se negó a confirmar o descartar las suposiciones y evitó dar nombres una vez más.

“Ese fue un tema que se tocó ahí porque se nos pidió que lo tocáramos. Yo jamás dije nombres; si ustedes quieren hacer lazos, háganlos”, mencionó.

Además, indicó que la historia es diferente para cada uno: “Cada quien tenemos una historia; hay gente que conoce un poco de nuestra historia, cada quien va a amarrar los lazos que quiera amarrar. Yo contesté una pregunta que se me hizo de manera honesta”, sentenció.

“Que se vengan a atar cabos acá o se dejen sueltos, yo creo que ya no es mi responsabilidad, ¿no? Yo estaba jugando un juego y espero que ya nos demos cuenta que el juego terminó”, finalizó Dalilah Polanco, dejando ver que no quiere extender la polémica con Eugenio Derbez.