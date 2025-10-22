Bárbara Mori habla de su hijo en La Granja VIP; él reveló que tuvo intimidad con una amiga de ella

Bárbara Mori habló sobre la participación de su hijo, Sergio Mayer Mori, en La Granja VIP. Esto ocurre después de que el joven de 27 años de edad admitiera que en el pasado, tuvo intimidad con una amiga de su mamá.

Bárbara Mori habla de su hijo en La Granja VIP

En una entrevista para Venga la Alegría, Bárbara Mori dejó ver que está orgullosa de su hijo Sergio Mayer Mori, al decirse contenta de que el público lo pueda conocer en La Granja VIP.

“Pues, mi hijo, ¿Qué te puedo decir yo de él? Es lo más cabr… Mi hijo es hermoso”, dijo. “Creo que cada quien trae lo suyo”, expresó, “me encanta que lo puedan conocer, pero yo estoy perdidamente enamorada de él”, agregó.

También su papá, Sergio Mayer, ha admitido que siente angustia de que su hijo está ganando mucha notoriedad: “Que esté cayendo sobre él mucho peso y responsabilidad del programa me preocupa porque no me parece correcto ni justo”, explicó al matutino.

“Cualquier error, comentario, tropiezo lo utilizan para… y son 10 semanas, lleva tres días. O sea, yo les pido que seamos mesurados. Sé que él va a mil por hora, pero esa es su personalidad”, agregó.

Sergio Mayer Mori admite que tuvo intimidad con una amiga de su mamá

El actor estaba platicando hace varios días con integrantes del programa y mientras jugaban ‘Yo nunca, nunca’, decidió ventilar un detalle de su vida íntima.

“Tengo una: yo nunca, nunca me he cojid… a una amiga de mi jefa”, dijo el actor con una revelación que sorprendió a los presentes. Posteriormente agregó: “Se me olvida que estoy aquí”, dejando ver que este era un secreto

Cuando le dijeron a Sergio Mayer Mori que su mamá se enteraría de su declaración, él replicó que “su mamá gracias al cielo no ve esa mam*da (La Granja VIP)”