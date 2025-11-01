¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados B-King y DJ Regio Clown?

El caso de desaparición de B-King y DJ Regio Clown en Ciudad de México impactó al país en septiembre, luego de que fueran hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Con el avance de las investigaciones realizadas por las autoridades estatales, han surgido varias pistas sobre la vida de los músicos colombianos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) informó hace un par de días que los jóvenes fueron traídos a México por un grupo de empresarios y promotores para presentarse en eventos llamados “Sin Censura”, donde presuntamente se comercializaban las drogas conocidas como Tusi y Coco Channel.

Ahora en redes sociales usuarios comparten su inquietud por conocer qué son estas fiestas y qué relación podrían tener con el asesinato de B-King y DJ Regio Clown. Te explicamos lo que se sabe de estos encuentros.

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados B-King y Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) reveló que en las fiestas denominadas “Sin Censura” se vendían drogas conocidas como Tusi y Coco Channel. Estos estupefacientes, de origen colombiano, eran distribuidos durante los eventos, los cuales incluían presentaciones de cantantes, DJ’s y espectáculos con contenido erótico.

De acuerdo con las investigaciones, a dichas celebraciones asistían personas con alto poder adquisitivo, mientras que varios artistas eran utilizados para promocionarlas.

B-King y Regio Clown incluso publicaron un video promocionando el evento, donde escribieron: “Nos vemos el domingo en este gran evento … SIN CENSURA!“. El clip fue compartido el 12 de septiembre, unos días antes de su desaparición.

Entre los principales organizadores de “Sin Censura” se encuentra el promotor del artista B-King, quien, junto con dos hombres más —uno identificado por el alias Mastracci y otro que asegura ser el dueño del rancho Los Leones—, habría coordinado la realización de estos eventos en dicho inmueble.

El rancho Los Leones, se encuentra en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México. El lugar fue escenario de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad estatal el pasado 17 de septiembre, donde se rescató a una mujer de nacionalidad española que se encontraba privada de la libertad tras ir a uno de los eventos denominados “Sin Censura”.

Según el testimonio de la víctima, cuando intentó abandonar el lugar fue amenazad. “Si intentas huir, te echamos de comer a los leones”, le habrían dicho, ya que en el sitio se mantenían en cautiverio cuatro ejemplares de estos animales.

La Fiscalía del Estado de México reportó la captura de siete personas: dos mujeres y cinco hombres de distintas nacionalidades. Fueron identificados como Yaiza Arahí “N” (española), Diana Carolina “N” (venezolana), Camilo “N” (colombiano), Nairobis “N” (cubano), Kelvin “N” (venezolano), Jorge Gregorio “N” (venezolano) y Ángel “N” (mexicano).

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer la magnitud de las actividades ilícitas vinculadas a estas fiestas “Sin Censura”.