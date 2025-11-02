¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Monsqueeze? Conoce su verdadera identidad

Monsqueeze es uno de los personajes que más emocionó al público con su gran botarga, ya que es un simpático monstruo comediante.

Este monstruo confunde a los fans y a los investigadores, pero ya tienen varias apuestas sobre nombres de famosos que estarán detrás de este personaje.

Quién es Monsqueeze de ¿Quién es la máscara?

Según los fans, Monsqueeze de ¿Quién es la máscara? 2025 sería el actor Jesus Ochoa, pues consideran que sus pistas indican que sería este reconocido histrión.

Pistas de Monsqueeze de ¿Quién es la máscara?

Las claves que dio este personaje es que forma parte de la fábrica de risas, por lo que los fans inmediatamente pensaron que se trata de un comediante, algo que coincide con Monsqueeze porque el actor Jesús Ochoa sí es comediante.

Otra de sus pistas es que apareció en las imágenes una máscara de luchador y también dijo que los villanos son los que definen su historia en referencia a que algunos de sus personajes destacados son de villanos.

Asimismo dijo que era una celebridad versátil que ha aparecido en teatro, televisión, cine, Jesús Ochoa a salido en grandes producciones del séptimo arte, por ejemplo, apareció en la cinta Hombre en llamas junto a Denzel Washington.

Sin embargo, otras apuestas de los fans que dicen que detrás de Monsqueeze podría estar El Diablito, el Escorpión Dorado y también dicen que podría ser Joaquín Cosío.

Otros personajes favoritos en ¿Quién es la máscara?

Los fans también sintieron gran clic con otros personajes del programa como la animada personalidad de Tropi Coco o las glamurosas Ruby Gloss y Hieny Fer, así como la imponente personalidad de Nocturna, así como el tierno capitán de Capi Bara o el maestro de música Maestro Bops.