La Granja VIP: Ellos son los peones de la semana hoy 9 de noviembre

Este domingo, llegó nuevamente el momento en que se define quiénes son los cuatro participantes que quedan en desventaja en La Granja VIP y se convierten en los peones de la semana en el programa de telerrealidad.

Este es un papel que si bien implica bastante sacrificio, también les da protagonismo en la semana. Ser peón en La Granja VIP incluso puede ser considerado como un castigo, ya que ese rol tiene muchas desventajas que los vuelve vulnerables en la competencia y son los que más trabajan de todos.

Los peones duermen en condiciones de establo, se bañan con agua helada que solo pueden calentar con una bicicleta y son los primeros en levantarse para realizar varias actividades.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP esta semana?

Los peones de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Eleazar Gómez

En esta ocasión, las votaciones se dieron con varios de los participantes visiblemente afectados, ya que la salida de Lolita Cortés resultó impactante para varios, ya que muchos rompieron en llanto por lo ocurrido.