Ana Gabriel lamenta el asesinato de Carlos Manzo: ‘Esto me pone en peligro’ | VIDEO

La cantante Ana Gabriel lamentó el asesinato de Carlos Manzo y envió el pésame a la viuda del exalcalde de Uruapan, además de hablar sobre la importancia de reaccionar como latinos, durante su concierto en Estados Unidos.

Ana Gabriel habla de la muerte de Carlos Manzo

Si bien Ana Gabriel admitió que hablar de manera abierta sobre el tema “la pone en peligro” desde su punto de vista, destacó la importancia del magnicidio de Carlos Manzo y pidió que “México despertara”. De este modo, la cantante se suma a los famosos que han hablado del tema.

🚨Ana Gabriel lamenta asesinato de Carlos Manzo y se solidariza con Uruapan, Michoacán: “Lo que estoy diciendo me pone en peligro”.



La cantautora ofeció su “más sentido pésame” a Michoacán, Uruapan y Grecia Quiroz; además expresó que “México tiene que despertar”. pic.twitter.com/qynxqb45x8 — Azucena Uresti (@azucenau) November 9, 2025

Fue durante su presentación en el Kia Center en Miami, Florida que hizo mención al caso de la muerte del exalcalde de Uruapan y dejó claro su punto de vista en torno al asesinato ocurrido en Michoacán.

“Lo más ruin, lo más cruel, lo que acaba de suceder con el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quiero ofrecer una protesta por el estado de Michoacán, pero sobre todo por sus habitantes, por su esposa, a quien le mando mi más sentido pésame y decirles que México tiene que despertar”, declaró la artista

La intérprete de ‘Quien como tu’ decidió abordar el tema y brindar una reflexión personal, aunque también dejó claro que se sentía en riesgo por hablar del tema.

“Somos más los buenos y sé que con lo que digo me pongo en peligro, pero no me importa si soy alguien que puede levantar la voz por mi país, yo no soy política, no soy de escándalos, pero si tengo sentimiento y corazón, aunque esté herido por todas las muertes de la actualidad”, finalizó la cantante en su show.

El asesinato de Carlos Manzo

Fue el pasado 1 de noviembre que asesinaron a Carlos Manzo, durante el Festival de las Velas, evento celebrado en las fechas de Día de Muertos. Fue atacado a balazos por un joven que tan solo tenía 17 años de edad.

Según la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, el exalcalde de Uruapan recibió al menos 6 impactos de bala. El político fue declarado muerto a consecuencia de las heridas.

Cabe mencionar que antes de su asesinato, Carlos Manzon ya había recibido varias amenazas de muerte y solicitó la protección de las autoridades. Su esposa, Grecia Quiroz, tomó el cargo de su marido frente al gobierno municipal de Uruapan, en Michoacán.